Czy 1 listopada kina są otwarte?

1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych, ważne święto w Kościele Katolickim, które przypomina wiernym, że mogą zostać zbawieni. W kościołach i na cmentarzach odbywają się msze święte i procesje, Polacy kładą wiązanki na grobach bliskich i zapalają znicze na znak pamięci.

1 listopada w Kościele Katolickim

1 listopada to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele Katolickim, jedno z dziewięciu świąt nakazanych w ciągu roku. To oznacza, że osoby wierzące powinny tego dnia uczestniczyć w mszy świętej. Nie ma jednak obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, bo post nie obowiązuje.

1 listopada dzień wolny od pracy

1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Zamknięte są zakłady pracy, przedszkola, szkoły, nieczynna jest również większość sklepów i duże galerie handlowe. Zakupy można zrobić jedynie w niewielkich sklepikach, w których właściciel samodzielnie stanie za ladą lub które mają status placówki pocztowej.

Czy 1 listopada kina są czynne?

Czy we Wszystkich Świętych można wybrać się do kina na film? Piątek 1 listopada to dzień wolny od pracy, dlatego kina będą nieczynne. Na seanse można wybrać się 31 października w Halloween lub w sobotę 2 listopada.

Czy 1 listopada czynne są restauracje?

1 listopada warto również sprawdzać dokładnie godziny otwarcia lokali gastronomicznych. Jeśli chcemy wybrać się do ulubionej restauracji, powinniśmy najpierw dowiedzieć się, czy tego dnia przyjmuje klientów. Nie wszystkie lokale będą otwarte.

