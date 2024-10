Czy 1 listopada można jeść mięso? Czy we Wszystkich Świętych jest post?

1 listopada coraz bliżej, a na cmentarzach w kraju robi się tłoczno. Sprzątamy pomniki, myjemy groby, stawiamy świeże lub sztuczne kwiaty, zapalamy znicze. Wszystkich Świętych to jednak nie tylko dzień, w którym wypada zapalić światło tym, których już z nami nie ma, ale również ważne święto w Kościele Katolickim.

Wszystkich Świętych – 1 listopada w Kościele

We Wszystkich Świętych wspominani są święci, kanonizowani i beatyfikowani, by pokazać wiernym, że mogą stanowić dobry przykład do naśladowania. 1 listopada w Kościele Katolickim przypomina, że każdy może zostać zbawiony i po śmierci znaleźć się w niebie.

Czy 1 listopada obowiązuje post?

1 listopada w Kościele Katolickim przypada dzień Wszystkich Świętych. Wierni gromadzą się w kościołach i na cmentarzach, by pomodlić się za życie wieczne bliskich, którzy już odeszli. Tego dnia w wielu parafiach odbywają się msze i procesje na cmentarzach, które są połączone z wypominkami.

Mimo że oprawa Wszystkich Świętych jest bardzo uroczysta i że dzień ten jest świętem nakazanym, nie dnia obowiązuje wiernych wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. To oznacza, że nie trzeba pościć.

