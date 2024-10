Czy 1 listopada jest dzień wolny od pracy?

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych nazywany też często Świętem Zmarłych. Tego dnia Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, by zapalić znicze i postawić wiązankę na grobach tych, którzy już odeszli. W dużych miastach uruchamiane są specjalne linie cmentarne, które dowożą mieszkańców i przyjezdnych na największe cmentarze. W Warszawie czy w Krakowie odbywają się kwesty, gdzie zbierane są pieniądze na różne cele charytatywne.

1 listopada w Kościele katolickim

1 listopada jest ważnym świętem dla katolików przypominającym, że każdy członek Kościoła może osiągnąć zbawienie. W kościołach odbywają się msze święte w intencji zmarłych, a po nich wierzący gromadzą się na cmentarzach przy grobach swoich najbliższych. W wielu miejscowościach msze odbywają się na cmentarzach.

Czy 1 listopada to dzień wolny od pracy?

1 listopada to dzień świąteczny, wolny od pracy. Zamknięte są szkoły, urzędy i instytucje publiczne, nie pracują również uniwersytety. W tym roku 1 listopada przypada w piątek, co oznacza jesienny długi weekend. Warto z tego skorzystać i rozłożyć wizyty na cmentarzach tak, by uniknąć korków i tłoku.

1 listopada sklepy są nieczynne. Klientów mogą przyjmować jedynie te lokale, w których właściciele stoją za ladą albo które mają status placówki pocztowej. Czynne mogą być również sklepiki na dworcach, stacjach benzynowych czy apteki.

