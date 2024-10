2 listopada. Czy w Dzień Zaduszny można pracować?

Dzień Zaduszny to święto, które przypada 2 listopada. Wywodzi się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich i odnosi do obrzędów organizowanych na cześć zmarłych. 2 listopada odwiedzamy cmentarze, wspominając bliskich i tych, których już z nami nie ma. Katolicy uczestniczą w mszy świętej (choć Zaduszki nie są świętem nakazanym), palą znicze na grobach. W niektórych parafiach odbywają się również procesje wspominkowe.

Czy Zaduszki są wolne od pracy?

Zaduszki nie są dniem wolnym od pracy. To zwykły dzień roboczy, nostalgiczny, ale nie wolny od codziennych zobowiązań. W tym roku jednak jest inaczej, ponieważ 2 listopada przypada w sobotę. To oznacza, że wielu Polaków będzie miało wolne i będzie mogło korzystać z długiego weekendu. Trzy dni nieco rozładują tłok na cmentarzach i warto dobrze zaplanować wizyty na grobach, by nie stać w korkach czy kolejkach.

Czy w Dzień Zaduszny można pracować?

W Zaduszki przedstawiciele niektórych zawodów będą normalnie wykonywać swoją pracę. Otwarte są sklepy i galerie handlowe, dlatego dla sprzedawców czy pracowników zatrudnionych w handlu nie będzie to dzień wolny. Do pracy będą musieli zgłosić się także przedstawiciele innych zawodów, m.in. kierowcy, pielęgniarki, lekarze.

Zaduszki w kalendarzu nie są dniem wolnym od pracy, dlatego nie przysługuje nam dodatkowy dzień wolny za to, że przypadają w sobotę.

