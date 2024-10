Zdrada dyplomatyczna. Czym jest i co za nią grozi?

Generał Jarosław Stróżyk, który jest przewodniczącym komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024, ujawnił na konferencji prasowej wstępne wyniki prac swojej komisji.

„Mogę z całą kategorycznością stwierdzić, że komisja dotychczas zidentyfikowała szereg działań, które wypełniają cele polityki zagranicznej Rosji i Republiki Białorusi oraz wpisywały się w modus operandi służb specjalnych tych państw w zakresie inicjatyw wymierzonych w osłabienie potencjału Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej pozycji na arenie międzynarodowej” – powiedział.

W świetle zgromadzonych danych gen. Jarosław Stróżyk rekomenduje złożenie zawiadomienia do prokuratury, co oznacza, że Antoni Macierewicz może odpowiedzieć za zdradę dyplomatyczną.

Co to jest zdrada dyplomatyczna?

Zdrada dyplomatyczna to przestępstwo, które dokładnie opisuje Kodeks karny RP. Mówi o nim art. 129: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jest to przestępstwo rzadko ścigane, a do tej pory za zdradę dyplomatyczną w historii skazane zostały jedynie dwie osoby.

