Córka zabiła ojca? Makabryczne doniesienia z Tomaszowa Mazowieckiego

27 października po godzinie 22 służby z Tomaszowa Mazowieckiego otrzymały zgłoszenie o zranieniu ostrym narzędziem mieszkańca miasta. Do zdarzenia miało dojść w jednym z budynków wielorodzinnych w centrum. Ranny krwawił i potrzebował pomocy.

Tomaszów Mazowiecki. Zakrwawiony mężczyzna w mieszkaniu

Asp.szt. Grzegorz Stasiak z policji w Tomaszowie Mazowieckim opowiadał, jak patrol dotarł na miejsce i potwierdził zgłoszenie. Wśród domowników funkcjonariusze zastali leżącego na podłodze mężczyznę z obrażeniami klatki piersiowej.

– Policjanci natychmiast ruszyli do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, aż do czasu przyjazdu zespołu medycznego. Mimo wysiłku służby medycznej mężczyzna zmarł na miejscu. Policjanci ustalili, że osoby znajdujące się w mieszkaniu, to najbliższa rodzina zmarłego mężczyzny. Osoby te znajdowały się pod silnym wpływem alkoholu – relacjonował dalej.

Zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrzymano córkę

– Zebrany w sprawie materiał dowodowy, wykazał, że do śmierci 54-latka doszło na skutek ran kłutych klatki piersiowej, a uderzenia ostrym narzędziem zadała 30-letnia córka mężczyzny. 29 października policjanci doprowadzili 30-latkę do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie usłyszała zarzut zabójstwa – informował asp. Stasiak.

Zapewniono, że policjanci zabezpieczyli wszystkie ślady, mające pomóc w wyjaśnieniu przyczyn oraz przebiegu zdarzenia. 30-latkę po decyzji sądu aresztowano na trzy miesiące. Za zabicie ojca grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Czytaj też:

Ta sprawa poruszyła całą Polskę. Sąd wydał sensacyjny wyrokCzytaj też:

Tajemnicza śmierć w Warszawie. Zwłoki byłego policjanta w windzie