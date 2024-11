Tajemnicza śmierć oficera WOT. Prokuratura ma już pierwsze ustalenia

Sprawa sięga początków października, jednak dopiero teraz wyszła na jaw. 5 października służby otrzymały informację o zaginięciu Łukasza Z., oficera Wojsk Obrony Terytorialnej. Ciało podporucznika znaleziono w rzece Pasłęka w Braniewie w województwie warmińsko-mazurskim.

Oficer WOT zmarł w tajemniczych okolicznościach

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do śmierci Łukasza Z. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe. Postępowanie jest prowadzone z art. 155 kodeksu karnego. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doprecyzował, że artykuł ten dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka. Według dotychczasowych ustaleń śledczych nic nie wskazuje bowiem na to, żeby do śmierci oficera WOT przyczyniły osoby trzecie.

Rzeczniczka WOT o śmierci Łukasza Z.

Rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekazała, że Łukasz Z. zmarł w czasie wolnym od służby. – Od stycznia 2024 roku był on żołnierzem zawodowym w 43. Batalionie Obrony Pogranicza w Braniewie podległym 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Każdy żołnierz pełniący służbę zawodową podlega raz w roku opiniowaniu służbowemu – powiedziała Sabina Mazurek.

– Żołnierz z opinii służbowej otrzymał ocenę bardzo dobrą. Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną, z której rodzina skorzystała. Na chwilę obecną bliscy zmarłego nie zgłaszają potrzeby dalszej opieki – dodawała.

