Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła?

11 listopada świętujemy 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia w wielu miastach Polski odbywają się uroczystości, apele, koncerty ku czci bohaterów ojczyzny. 11 listopada to dzień wolny od pracy, zamknięte są urzędy, instytucje i sklepy, nieczynne są szkoły i przedszkola.

Czy 11 listopada to święto nakazane?

11 listopada w kościołach odbywają się msze święte w intencji ojczyzny. Główna msza odbędzie się o godz. 10:00 w Świątyni Opatrzności Bożej, weźmie w niej udział prezydent RP Andrzej Duda.

11 listopada to dzień, w którym wielu wiernych chętnie uczestniczy w liturgii, ale zgodnie z prawem, nie jest to święto nakazane. To oznacza, że katolicy nie mają obowiązku uczestnictwa w mszy świętej. Świętem nakazanym w listopadzie było Wszystkich Świętych, które przypadało 1. dnia miesiąca.

Czy za 11 listopada należy się dzień wolny?

11 listopada to dzień wolny od pracy. Przedstawiciele niektórych zawodów niestety muszą wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Czy za 11 listopada należy im się dzień wolny? Takie kwestie powinien ustalić pracodawca z pracownikami. Zgodnie z prawem dzień wolny za święto należy się w sytuacji, w której przypada ono w sobotę.

Czytaj też:

11 listopada w Warszawie. Będzie zakaz noszenia broniCzytaj też:

11 listopada. Czy Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy?