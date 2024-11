Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie. Są pierwsze dane o frekwencji

Marsz Niepodległości tuż po godzinie 15 wyruszył z Ronda Dmowskiego. W organizowanej przez narodowców demonstracji wzięli udział – jak co roku – politycy Konfederacji. Zgodnie z zapowiedziami, na manifestacji nie zabrakło również działaczy PiS. W tłumie można było dostrzec m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Antoniego Macierewicza oraz Janusza Kowalskiego. Wspólne zdjęcia zrobili sobie Przemysław Czarnek, Dominik Tarczyński oraz Daniel Obajtek.

Marsz Niepodległości 2024. Chmura dymu nad Warszawą

Chociaż wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał zakaz stosowania rac i innych środków pirotechnicznych, został on całkowicie zignorowany. Na zdjęciach wykonanych przez reporterów Wprost.pl Tomasza Stankiewicza oraz Witolda Ziomka widać, że mnóstwo uczestników miało ze sobą czerwone race. W trakcie marszu nad Warszawą unosiły się chmury gęstego dymu.

Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie. Mamy zdjęcia!

Marsz Niepodległości 2024. Frekwencja

Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości organizatorzy szacowali, że w demonstracji weźmie udział ok. 100 tys. osób. Po godzinie 16 rzecznik stowarzyszenia Marsz Niepodległości podał, że szacowana frekwencja to ok. 250 tys. uczestników. „Polacy gromadzą się już tłumnie pod Sceną Niepodległości na błoniach stadionu, a dopiero przed chwilą otrzymaliśmy komunikat o opuszczeniu ronda Dmowskiego przez ostatnich uczestników” - napisał Aleksander Kowalński w mediach społecznościowych.

Telewizja Republika podała, że w manifestacji przeszło ok. 150 tys. uczestników. Te dane zupełnie nie zgadzają się z tym, co podają warszawscy urzędnicy. Zastępczyni rzecznika stołecznego ratusza Marzena Gawkowska poinformowała, że według szacunków Stołecznego Biura Bezpieczeństwa w tegorocznym Marszu Niepodległości bierze udział ok. 90 tys. osób.

