Fala komentarzy po zatrzymaniu Jacka Sutryka. „Więzień polityczny »reżimu« Tuska”

Jacek Sutryk został zatrzymany w czwartek 14 listopada przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Akcja służb ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości na uczelni Collegium Humanum. – Zatrzymanie odbyło się klasycznie, z zasadami prawa. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bez żadnych ekscesów i sensacji – przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Jacek Sutryk usłyszy zarzuty?

Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że prezydentowi Wrocławia zostaną przedstawione zarzuty w związku z nieprawidłowościami na uczelni Collegium Humanum. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, samorządowiec miał kupić sobie dyplom MBA.

Wrocławski ratusz potwierdził, że Jacek Sutryk został zatrzymany. W oświadczeniu biura prasowego ratusza podkreślono, że polityk był już wcześniej przesłuchiwany w tej sprawie. Przy okazji przypomniano komunikat samorządowca w związku z aferą Collegium Humanum. Na początku marca prezydent Wrocławia podkreślił, że faktycznie korzystał z oferty edukacyjnej uczelni. Zapewnił, że trwające dwa semestry studia opłacił z własnej kieszeni i zakończył je zdanym egzaminem. „Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce czuję się w tej sprawie osobą pokrzywdzoną i oczekuję jej szybkiego wyjaśnienia przez odpowiednie służby państwowe” – komentował polityk.

Jacek Sutryk w rękach CBA. Fala komentarzy

Sprawa zatrzymania Jacka Sutryka wywołała falę komentarzy wśród polityków i dziennikarzy.

– Są ludzie, którzy z premedytacją kupowali prawa do tych dyplomów. Dariusz Wieczorek ma jednak rację, że tam byli też normalni, uczciwi studenci. Nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Jak ci ludzie zapisywali się na tę uczelnię, to nie wiedzieli, że są tam praktyki, które są przez wszystkich potępiane – tłumaczył Włodzimierz Czarzasty.

– Jeśli chodzi o Collegium Humanum i powiązania Jacka Sutryka z tą uczelnią, to budzi to wielkie wątpliwości. Musimy poczekać na wyjaśnienia i więcej informacji – oceniła Żaneta Cwalina-Śliwowska z Polski 2050.

Marek Sawicki zauważył, że cała afera zataczała znacznie szersze kręgi. – Sprawa Collegium Humanum to w mojej ocenie już nie tylko kwestia prokuratury, ale też ABW i SKW, bo kwestie Uzbekistanu, Ukrainy, służb rosyjskich, które mogły za pomocą tej uczelni przenikać do Europy niezauważenie, są równie istotne. To nie jest tylko kwestia sprzedawania dyplomów, ale głębszy problem z przenikaniem Rosji tutaj – powiedział polityk PSL.

