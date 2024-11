Od stycznia 2025 r. nowy kontener na odpady. Zmian będzie więcej

Przyzwyczailiśmy się już do widoku brązowych, czarnych, żółtych czy zielonych kontenerów na odpady. Od stycznia 2025 r. pojawi się dodatkowy kontener, co jest spowodowane przepisami unijnymi.

Nowe kontenery na odpady

Od stycznia 2025 r. gminy będą miały obowiązek zapewnić kontenery na ubrania. Unia Europejska chce doprowadzić do zwiększenia zainteresowania recyklingiem odzieżą. Większa dostępność do kontenerów na odzież i tekstylia ma zachęcić ludzi do regularnego przeglądania swoich szaf. Być może dzięki temu uda się więcej odzieży wykorzystywać ponownie.

Kupujemy za dużo ubrań

Jak wynika ze statystyk, mieszkaniec Unii Europejskiej kupuje średnio rocznie aż 26 kg nowej odzieży. Dodatkowo, wyrzuca 11 kg używanych ubrań. To duże marnotrawstwo, dlatego UE chce wprowadzić nowe przepisy, które zwiększą recykling ubrań.

Zmiany dla firm remontowych

Nowych przepisów związanych z segregacją odpadów będzie jednak więcej. Od 2025 r. firmy remontowe będą zmuszone rzetelniej segregować odpady. UE narzuca obowiązkowe oddzielanie od siebie odpadów drewnianych, szklanych, gipsowych, metalowych czy z tworzyw sztucznych. Trzeba będzie również oddzielać odpady ceramiczne czy kamienne. Nowe zasady mają objąć całą branżę budowlaną, włącznie z deweloperami.

