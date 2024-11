Znęcali się nad siedmiolatkiem, nagranie trafiło do sieci. Dziecko wróciło pod ich opiekę

Tragiczna śmierć Kamilka z Częstochowy powinna była być ostrzeżeniem, by zapobiec podobnym tragediom. Jednak mimo tego, doszło do wstrząsającego incydentu w Dąbrowie Górniczej. 7-letni chłopiec padł ofiarą przemocy ze strony własnego ojca, który miał go dusić i szarpać. W sieci pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano także obojętność matki wobec całej sytuacji, gdy widziała, że chłopiec walczy o każdy oddech. Zareagowała dopiero, gdy chłopiec miał problemy z oddychaniem.

Jeden z obserwatorów transmisji, powiadomił o zdarzeniu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych – ten z kolei zaalarmował policję.

Ku zdziwieniu wielu internautów, teraz dziecko powróciło do rodziców.

Od publikacji kontrowersyjnego materiału w sieci minął już ponad rok, jednak mieszkańcy osiedla w Dąbrowie Górniczej wciąż pamiętają o losie chłopca. Dziecko, które wcześniej trafiło do rodziny zastępczej, według relacji sąsiadów, zostało ponownie oddane pod opiekę biologicznych rodziców.

Druga szansa od sądu

Po anonimowym zgłoszeniu internauty w marcu zeszłego roku, sprawą zajęła się prokuratura. Rodzicom postawiono zarzuty znęcania się nad osobą niezdolną do samoobrony ze względu na wiek, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nałożono na nich dozór policyjny oraz zakaz publikowania jakichkolwiek materiałów w internecie.

Sąd, który zdecydował o powrocie dziecka do rodziny, obecnie nie udziela żadnych komentarzy w tej sprawie.

Eksperci podkreślają, że dzięki wprowadzonym w sierpniu zmianom w przepisach, walka z przemocą wobec dzieci jest bardziej efektywna. Zwiększa się również liczba wszczynanych procedur niebieskiej karty, co ma na celu ochronę najmłodszych przed krzywdą.

