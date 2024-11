Ile Polacy wydadzą na tegoroczne święta? Ekonomista nie pozostawia złudzeń

– Zeszłoroczne święta były dużo droższe od świąt w 2023 roku – ze względu na złotego i ceny żywności – mówił Marek Zuber na antenie RMF 24.

Zapytany o statystyki dotyczące kosztów ponoszonych przez polskie rodziny w okresie świątecznym, Zuber oszacował, że Wigilia dla czteroosobowej rodziny to wydatek rzędu 550 złotych. – Jeśli uwzględnimy także prezenty, całkowite koszty przekroczą 1000 złotych – wskazał ekonomista.

Święta poza domem? Zapłacimy więcej, niż w zeszłym roku

Zauważył jednak, że spędzenie świąt poza domem będzie w tym roku droższe niż w ubiegłym. Wpływają na to dwa główne czynniki: znaczący wzrost wynagrodzeń w Polsce oraz istotne podwyżki cen energii elektrycznej.

Zdaniem ekonomisty nie ma potrzeby robienia wcześniejszych zakupów na Wigilię. – Spodziewam się w tym roku bardzo dużych promocji na większość rzeczy. Im później kupimy żywność przed Wigilią, tym będziemy mieli szansę kupić ją taniej – ocenił ekspert.

A co z wolną Wigilią?

Został zapytany także o potencjalne skutki gospodarcze wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię. Ocenił, że nie byłoby to poważnym obciążeniem dla gospodarki.

Wyjaśnił także, że według Ministerstwa Finansów wpływ takiej zmiany na gospodarkę to około 4 miliardy złotych, jeśli chodzi o ograniczenie wzrostu PKB. – W tym roku polskie PKB zbliży się już do 4 bilionów złotych. Pytanie: czy 4 miliardy to jest rzeczywiście duży udział? – analizował. Dodał również, że w wielu przypadkach Wigilia i tak była faktycznie dniem wolnym, przynajmniej częściowo.

Ekspert przyznał, że Polska nie należy do rekordzistów pod względem liczby dni wolnych od pracy, zarówno w Europie, jak i na świecie.

