Tarczyński nie toleruje tatuaży u kobiet. Zadziwiające refleksje polityka PiS

Dominik Tarczyński pojawił się w podcaście Żurnalisty. Europoseł PiS poruszył w rozmowie kilka kwestii światopoglądowych. Polityk stwierdził, że „nie obchodzi go, kto z kim śpi, ale nie jest zwolennikiem związków partnerskich”. – Konstytucja bardzo jasno opisuje, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli będę jako prawnik i jako poseł, jako Polak, obywatel tego kraju, tego państwa, omijał to, co jest w prawie, to dojdziemy do chaosu – ocenił.

Tarczyński o feministkach. Zadziwiające słowa polityka PiS

W dalszej części rozmowy Dominik Tarczyński postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kobiet. – Chciałbym, żeby moja kobieta pachniała, była piękna, by miała pasje, by je realizowała, by pracowała, ale aby nie była facetem – powiedział, po czym pokusił się o krytykę feministek.

– Ruchy feministyczne sprawiają, że ta silna kobieta staje się facetem, do momentu aż trzeba wnieść lodówkę na czwarte piętro, wtedy już nie jest feministką. Kobiety leją facetów w twarz przypadkowych facetów, którzy otwierają im drzwi, bo są feministkami. To jest szaleństwo – komentował.

Następnie europoseł zapewnił, że „konserwatyści kochają kobiety”. – Obsypujemy je kwiatami, a nie obkładamy jakimiś opresjami. Naprawdę chciałbym, aby moja przyszła żona miała po prostu piękne życie, żeby miała piękne perły, aby miała wspaniały basen, w którym pachnie i się nie obrażała, że otwieram jej drzwi od auta albo od restauracji – wyliczał.

Tarczyński: Nie lubię tatuaży u kobiet

Dominik Tarczyński zdradził również, że nie jest zwolennikiem tatuaży u kobiet. Polityk PiS ma zadziwiające tłumaczenie w tej kwestii, które sięga historii starożytnej.

– Faceci w czasach Sparty byli wytatuowani. Kobiety były tatuowane, kiedy były niewolnicami w Egipcie. Jeżeli ktoś ma wiedzę podstawową, to będzie wiedział, że facet tatuował się, bo był wojownikiem. Kobiety wytatuowane były traktowane jako niewolnice – tłumaczył. – Jestem konserwą. Po prostu nie toleruję tatuaży u kobiet – podsumował.

