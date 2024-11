Szukają jej policja i rodzina. Nie daje znaku życia

Funkcjonariusze apelują o pomoc w tej sprawie, prosząc o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

Dramatyczne poszukiwania w Mysłowicach. Zaginęła Anna Muller

Anna Muller ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i siwe włosy długości do ramion. Według świadków może wyglądać na osobę w wieku od 55 do 60 lat. W dniu zaginięcia była ubrana w ciemne spodnie i kurtkę koloru grafitowego. Brakuje jednak szczegółowych informacji o innych cechach charakterystycznych, co może utrudniać identyfikację.

Jak pomóc?

Osoby, które widziały Annę Muller lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej możliwego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Mysłowicach pod numerem telefonu 47 85 262 00. Policja zapewnia pełną anonimowość zgłaszającym.

Organizacje wspierające poszukiwania

W przypadku zaginięć często angażowane są różne organizacje, takie jak Fundacja ITAKA, która zajmuje się wsparciem rodzin oraz poszukiwaniem zaginionych osób. Można również korzystać z ogólnopolskiego telefonu zaufania dla osób zaginionych i ich rodzin – 116 000. Dzięki współpracy z policją oraz lokalnymi społecznościami możliwe jest szybsze i skuteczniejsze prowadzenie poszukiwań.

