Prognoza pogody na wtorek. Nad ranem powieje silny wiatr, są ostrzeżenia IMGW

Po ostatnich opadach śniegu sprzed weekendu, w poniedziałek do Polski przyszło duże ocieplenie. Jaka pogoda czeka nas we wtorek 26 listopada?

Pogoda na wtorek 26 listopada

Jak podaje IMGW w nocy z poniedziałku na wtorek ma być pogodnie, jedynie w północno zachodniej części kraju stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe opady deszczu. Lokalnie zapowiadana jest mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. W nocy temperatura minimalna w nocy wyniesie od 0°C na wschodzie, około 3°C w centrum, do 9°C na północnym zachodzie; lokalnie w centrum i na południu spadek temperatury do -2°C, a w rejonach podgórskich Karpat do -6°C.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich także dość silny, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni, na południu lokalnie zmienny. Porywy wiatru nad morzem do 55 km/h, w rejonach podgórskich Karpat i na południu województwa opolskiego do 75 km/h, w Sudetach i początkowo na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h. Dlatego w powiatach gorlickim, jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim IMGW ogłosiło alerty 1. stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązują do wtorku do 6 rano.

We wtorek 26 listopada w dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, po południu na zachodzie mają wystąpić większe przejaśnienia lub rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Wysoko w Karpatach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Zapowiadana temperatura maksymalna ma wynieść od 5°C na Suwalszczyźnie, około 7°C na przeważającym obszarze kraju, do 10°C na północnym zachodzie i południowym wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich, lokalnie około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy, stopniowo od zachodu kraju skręcający na zachodni. Porywy wiatru w Sudetach do 80 km/h, w Karpatach do 80 km/h i słabnące.

