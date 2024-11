„Kuchenne rewolucje” Magdy Gessler nie pomogły. Te restauracje zamknięto

Magda Gessler jest niekwestionowaną gwiazdą TVN. Celebrytka od blisko 15 lat prowadzi program „Kuchenne rewolucje”. Jesienią widzowie mogli oglądać już 29. sezon kulinarnego show. Według danych Nielsen Audience Measurement, średnia widownia każdego odcinka wynosiła 904 tysiące widzów.

„Kuchenne rewolucje” hitem TVN

Zasady programu są bardzo proste: restauratorka odwiedza lokale gastronomiczne znajdujące się w rożnych zakątkach Polski. Restauracje łączy to, że ich właściciele mają ogromne problemy z prowadzeniem biznesu. Niekiedy wynikają one z braku umiejętności u kucharzy, czasami jest to efekt oszczędzania na produktach bądź też splotu nieszczęśliwych okoliczności. W wielu przypadkach problemem są też relacje między pracownikami a właścicielami lokali.

W trakcie „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler wymyśla koncepcję lokalu – od jego nazwy, przez wystrój wnętrza, po oferowane menu. Na finał programu organizowana jest uroczysta kolacja, podczas której mieszkańcy miast, w których znajduje się dana restauracja, mają okazję spróbować popisowych dań gwiazdy TVN. Po kilku tygodniach restauratorka ponownie odwiedza lokale, aby sprawdzić, czy jej rady weszły w życie i jak właściciele poradzili sobie w nowej rzeczywistości.

„Kuchenne rewolucje”. Zamknięte restauracje mimo wizyty Magdy Gessler

Jak się okazuje, wizyta Magdy Gessler nie zawsze jest gwarancją sukcesu. Jest wiele lokali, które mimo udziału w Kuchennych rewolucjach zniknęły z kulinarnej mapy Polski. Według informacji udostępnionych przez producenta show TVN, od momentu emisji pierwszego odcinka programu w 2010 roku, na rynku pozostało około 70 proc. restauracji, które przeszły rewolucje.

Które lokale zniknęły z kulinarnej mapy Polski?

1. Jedz i Bas(z)ta w Świdnicy

W październiku 2024 z kulinarnej mamy Polski zniknęła kolejna restauracja. Jest to Jedz i Bas(z)ta w Świdnicy. Właściciele zamieścili w mediach społecznościowych emocjonalny wpis.



„Dwa lata temu w czerwcu zaczęła się piękna przygoda. Byliśmy podekscytowani, szczęśliwi i chętni by dzielić się z wami tym, co kochamy najbardziej, czyli pysznym jedzeniem i świetnymi cocktailami. Gościliśmy was w basztowych murach, serwowaliśmy pyszności, towarzyszyliśmy w ważnych dla Was chwilach i za to wszystko dzisiaj bardzo dziękujemy” - napisali.



Niestety, restauracja została zamknięta. „Nasza historia tutaj się kończy, oficjalnie Baszta zamyka swoją działalność. Pewnych rzeczy człowiek nie przeskoczy i nadszedł czas, żeby jedne drzwi zamknąć, aby otworzyć kolejne” - przekazali właściciele lokalu.



„Pamiętajcie, że nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. Niech ta miłość was łączy, nie dzieli, niezależnie od tego, co macie na talerzach” - dodali.





2. Kiełbaskownia - food truck w Krakowie

W ostatnim sezonie „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler stanęła przez prawdziwym wyzwaniem. Do programu zgłosiła się Natalia, która prowadziła w Krakowie food trucka Via Piada. 24-latka oferowała kuchnię włoską. Lokal nie przynosił jednak oczekiwanych zysków.



Gospodyni „Kuchennych rewolucji” wpadła na pomysł, aby lokal oferował dania mięsne. Nadała mu nazwę Kiełbaskownia. Początkowo zmiana nie przypadła właścicielce do gustu. Ostatecznie jednak rewolucję udało się przeprowadzić. Food truck nie przetrwał jednak na rynku. 24-latka nie prowadzi już swojej małej gastronomii. Oficjalnie jako powód rezygnacji z biznesu podała powody osobiste.





3. Łebska chata w Łebie

To przykład jednej z najgłośniejszych rewolucji. Lokal, który wziął udział w „Kuchennych rewolucjach” w 2013 roku, znajdował się w samym centrum nadmorskiej miejscowości.



Właściciel nie wykorzystał jednak potencjału. Początkowo Magda Gessler pochwaliła zmiany wprowadzone w lokalu, co właściciel skrzętnie wykorzystywał na ulotkach czy bannerach promujących biznes.



W kolejnych latach poziom dań serwowanych w restauracji oraz jakość obsługi znacząco się obniżył. Relacje w mediach społecznościowych z wizyty w Łebskiej Chacie przyprawiały o gęsią skórkę.



Gdy wieści o chaosie w lokalu dotarły do restauratorki, Magda Gessler zawiadomiła sąd, że właściciel od 2014 roku bezprawnie używa jej nazwiska w swoich reklamach.

Domagała się przeprosin i 100 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd przychylił się do wniosku gwiazdy TVN.



W marcu 2022 roku w Łebskiej Chacie wybuchł gigantyczny pożar. Ogień całkowicie strawił budynek. Kilka miesięcy później właściciel lokalu - Mirosław Bem - zmarł.



4. Wałkowanie w Łodzi

Łodzianie nie mają już możliwości zjedzenia w lokalu Wałkowanie. Taką nazwę Magda Gessler wymyśliła dla restauracji Szafran. Gdy po kilku tygodniach od rewolucji restauratorka wróciła do lokalu, nie ukrywała oburzenia.



- Nie ma ani grama pieprzu ani soli. Manty są zeschnięte. Wasza kuchnia padła. Ktoś wam ukradł smak! Bylejakość totalna. Goście dostają porcje dwa razy mniejsze niż ja. Macie martwą knajpę. Ja tego moim gościom nie polecę - grzmiała.



Jak się okazuje, restauracja została zamknięta jeszcze przed emisją odcinka na antenie TVN.





5. Sztuka Kochania Mięsa w Łodzi

W styczniu 2024 roku Magda Gessler pojawiła się w lokalu Świńskie Sprawki w Łodzi prowadzonym przez Martę i jej partnera Tomasza.



Chociaż był on doświadczonym szefem kuchni, to zmagał się z problemem alkoholowym, który utrudniał mu codzienną pracę. Lokal nie miał stałych godzin otwarcia a w środku panował ogromny bałagan.



Podczas rewolucji restauracja zyskała nowy wystrój wnętrza, Magda Gessler zaproponowała nowe menu oraz nazwę. Ostatecznie jednak uroczysta kolacja z okazji otwarcia nowego miejsca na kulinarnej mapie Łodzi się nie odbyła.



Gwiazda TVN zdecydowała się przerwać rewolucję po tym, jak Tomasz pojawił się w kuchni pod wpływem alkoholu. Gdy wróciła do lokalu sześć tygodni później okazało się, że miejsce było zamknięte na kłódkę.



Właściciele tłumaczyli, że gospodarze nieruchomości zamknęli lokali i nie pozwolili im wejść do środka. Gdy Magda Gessler do nich zadzwoniła, usłyszała, że powodem był alkoholizm kucharza i zaleganie z czynszem. Mężczyzna miał też stworzyć zagrożenie pożarowe.



6. Doprawiony Pancio w Łodzi



W jednym z odcinków kulinarnego show TVN w 2023 roku pojawił się łódzki lokal prowadzony przez Damiana Kułaczkowskiego. Jak się okazuje, nie udało mu się przetrwać na rynku.

Właściciel przyznał, że udział Doprawionego Pancia w programie nie przyniósł spodziewanych zysków. Po emisji odcinka w telewizji faktycznie pojawiło się sporo klientów, jednak zainteresowanie było chwilowe. Lokal został zamknięty a w jego miejscu powstała nowa restauracja.



7. Rumiane i pieczyste. Szynk w Nowym Targu

W kwietniu 2024 roku widzowie TVN mogli oglądać odcinek "Kuchennych rewolucji" z udziałem lokalu Rumiane i pieczyste. Szynk w Nowym Targu. Jeden z właścicieli przyznawał, że początkowo zainteresowanie było ogromne, jednak z czasem pojawiało się mniej klientów. Ogromne problemy sprawiały także podwyżki cen gazu oraz prądu.



Restauracji nie udało się przetrwać na rynku. „Z głębokim smutkiem informujemy, że z końcem lipca zamykamy naszą restaurację. Była to dla nas wyjątkowa podróż pełna smaków i niezapomnianych chwil. Chcielibyśmy serdecznie podziękować każdej osobie, która odwiedziła nasze progi przez te wszystkie lata. Wasza obecność i wsparcie były nieocenione dla naszej załogi” - napisali właściciele na początku lipca 2024 roku.





8. Pod Cielakiem w Gdańsku

Magda Gessler pojawiła się w 2014 roku w Gdańsku w restauracji El Mundo. Nie była to udana rewolucja. Właściciele Pod Cielakiem mieli ogromne pretensje do gwiazdy TVN. W ich opinii zaproponowane przez restauratorkę zmiany okazały się całkowitą porażką a obroty w lokalu jeszcze bardziej spadły.



Powód? Zdaniem właścicieli po zmianach w menu przestali do nich przychodzić stali klienci. Problematyczne miały być także ceny dań Magdy Gessler.



- Niestety, pani Magda zrobiła rewolucję, nie zwracając uwagi na okolicę, w której jest dużo młodzieży, wielu studentów. Starzy goście chcieli zjeść dobrą pizzę, a nie cielęcinę. Głównie mieliśmy ruch w weekendy, w tygodniu restauracja świeciła pustkami, bo taki jest właśnie Wrzeszcz - to nie jest zbyt zamożna dzielnica. Pani Gessler o tym wiedziała, ale i tak zrobiła po swojemu, przez co naraziła mnie na straty, bo po rewolucji obroty spadły o połowę - komentowała Jolanta Witkowska.



Właściciele postanowili otworzyć kolejny lokal o nazwie Bazinga, ale on również został zamknięty





9. Kapitan Nemo w Skarbimierzu

Zmiany w restauracji Kapitan Nemo w Skarbimierzu nie przyniosły właścicielkom oczekiwanego sukcesu. Rewolucja od samego początku miała bardzo burzliwy przebieg, bo kobiety nie podeszły zbyt entuzjastycznie do propozycji Magdy Gessler.

Co więcej, restauratorka zatruła się jednym z dań.



Po emisji odcinka w telewizji, właścicielki lokalu nie szczędziły gorzkich słów pod adresem gwiazdy TVN. Były również oburzone sposobem ukazania ich restauracji i oskarżały stację o manipulację. Ostatecznie lokal został zamknięty.





10. Restauracja Chleb i Sól w Bochni

Magda Gessler odwiedziła Bochnię w 2014 roku. I nie była to miła wizyta. Lokal Odnowa przywitał gwiazdę TVN nieświeżymi produktami, z których szykowano dania. Czystość w kuchni także pozostawiała wiele do życzenia.



Dodatkowo między pracownikami panowała bardzo napięta atmosfera - jedna z kelnerek była mocno skonfliktowana z właścicielką oraz pozostałymi osobami zatrudnionymi w lokalu.



Sytuacja stała się tego stopnia napięta, że do prokuratury trafiło zawiadomienie w tej sprawie. Chleb i sól działała przez kilka miesięcy, a następnie przeniosła się do innej lokalizacji. Akturalnie restauracja jest zamknięta.





11. Cztery smaki na języku w Libiążu

Restauracja z Libiąża wzięła udział w programie TVN w 2021 roku. Właściciele mieli ogromne problemy spowodowane m.in. pandemią koronawirusa. Gwiazda TVN zaproponowała, aby zmianę nazwę na Cztery smaki na języku. Lokalu nie można już odwiedzać, ponieważ lipcu 2022 roku został zamknięty.



Właściciel tłumaczył, że głównym powodem jego decyzji była sytuacja związana z wojną na Ukrainie, która spowodowała olbrzymi wzrost cen na rynku gastronomicznym. - Musiałbym schodzić z jakości dań co ostatecznie spowodowało, że zdecydowałem się zamknąć restauracje, gdyż nigdy nie pozwolę na sprzedaż czegokolwiek poniżej moich standardów jakościowych - wyjaśniał.





12. Restauracja Kociewskie Jadło w Tczewie

W 2019 roku zamknęła się restauracja Kociewskie Jadło, która znajdowała się w Tczewie. Powstała ona w miejscu wcześniejszego lokalu o prostej nazwie Pierogarnia. Właścicielka tego miejsca przejęła lokal po poprzednich gospodarzach. Niestety, zobowiązania finansowe wobec nich okazały się bardzo wysokie i znacznie przekraczały wpływy z działalności lokalu.

Czytaj też:

Z trikiem Magdy Gessler ciasto kruche wychodzi mi idealnie. Szkoda, że wcześniej go nie zmałamCzytaj też:

Magda Gessler już sprzedaje świąteczne potrawy. Ile kosztują? Tyle, co spora choinka!