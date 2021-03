Te restauracje brały udział w „Kuchennych rewolucjach”. Zamknięto je mimo wizyty Gessler

„Kuchenne rewolucje” to program, który wciąż cieszy się ogromną popularnością. Od lat jest emitowany w telewizji TVN. Magda Gessler pomaga właścicielom restauracji, których biznes podupada. Restauratorka zmienia menu, a ekipa pracująca przy programie dba także o odmianę wystroju lokalu. Gwiazda TVN odwiedziła łącznie ponad 250 lokali gastronomicznych w całej Polsce, a obecnie w telewizji można oglądać już 22 sezon programu.

„Kuchenne rewolucje”. Które restauracje zamknięto?

Niektórzy restauratorzy nie poradzili sobie jednak w nowej rzeczywistości, a część lokali mimo zmian wprowadzonych przez Magdę Gessler nie przetrwała na rynku. Przedstawiamy listę 15 lokali, które mimo wizyty telewizyjnej ekipy, zostały zamknięte.

Kociewskie Jadło w Tczewie



Kociewskie Jadło to dawna Pierogarnia Gdańska. Właścicielka Asia przejęła lokal z pracownicami, całym wyposażeniem i recepturami na pierogi. Restauracja zaczęła jednak przynosić straty, ponieważ zobowiązania finansowe wobec poprzednich właścicieli znacznie przekraczały dochody. Chociaż po zmianach restauracja cieszyła się sporą popularnością, a klienci chwalili smaczne dania i miłą obsługę, w 2019 roku została na stałe zamknięta.



Willa pod Złotym Ziemniakiem w Goczałkowicach-Zdroju

Restauracja Matalmara przeszła „kuchenną rewolucję” w 2012 roku. Po emisji programu właścicielka Alicja Czysz zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko producentowi programu. Kobieta twierdziła, że wizyta telewizyjnej ekipy nie tylko nie pomogła jej lokalowi, ale wręcz mu zaszkodziła. Finalnie restauracja została zamknięta w 2014 roku i wystawiona na sprzedaż za blisko 2 miliony złotych.





Bar Urlop w Katowicach



Intrygi, dziwne relacje między właścicielem i kucharką, uzależnienie od hazardu - odcinek „Kuchennych rewolucji” nagrywany w barze Polski Smak w Katowicach wywołał u widzów ogromne emocje. Po wizycie Magdy Gessler lokal zmienił nazwę na Bar Urlop, a do menu trafiły potrawy takie jak zielone curry czy hiszpańska zupa rybna. Finalnie restauratorka nie uznała rewolucji. Uznała, że właściciel ją oszukuje (przykładowo obecny w lokalu drugi kucharz był w nim tylko pro forma). Bar działał zaledwie kilka miesięcy po wizycie telewizyjnej ekipy.



Wyszynk z szynką w Kielcach

W odcinku ujawniono m.in. przypadki łamania praw pracowniczych. Pracownice lokalu twierdziły bowiem, że właścicielka Agnieszka K. od wielu miesięcy zalega z płatnościami. Jedna z nich miała od 9 lat przebywać na stażu. Pracownice miały pracować po kilka godzin dziennie przez 6-7 dni w tygodniu i otrzymywać za to wyłącznie 700-800 zł miesięcznie. Ponadto, świadectwo pracy jednej z kobiet zostało sfałszowane. Magda Gessler miała również zauważyć, że w restauracji serwowano produkty, których termin spożycia upłynął kilkanaście dni wcześniej. Sprawa znalazła swój finał w sądzie a restauracja została zamknięta.





Restauracja Hej Sokoły!

Niewystarczające okazały się również zmiany w lokalu Filmowa w Kamieńcu Wrocławskim. Magda Gessler zaproponowała kuchnię wołyńsko-ukaińską. Jesienią 2015 roku na drzwiach restauracji pojawiła się informacja, że miejsce zostało zamknięte z powodu urlopu. Nigdy nie zostało ponownie otwarte.





Kapitan Nemo w Skarbimierzu



To była jedna z głośniejszych rewolucji. Dwie siostry, właścicielki lokalu Kapitan Nemo poprosiły Magdę Gessler o pomoc. W trakcie programu nie zgodziły się na zmianę nazwy na Kapitan Kuk, a po emisji wyrażały w mediach ogromne niezadowolenie. Kobiety miały żal, że odcinek skupiał się bardziej na kłótniach rodzinnych niż samej restauracji. Mimo udziału w programie knajpka została zamknięta i później wystawiona na sprzedaż.



Zaczarowany Sad w Radzionkowie

Narzeczeni Kasia oraz Paweł marzyli o tym, aby się usamodzielnić. Niestety, sytuacja nieco ich przerosła. Choć do menu Zaczarowanego Sadu (wcześniej Bistro przy Rondzie) trafiły m.in. filet z łososia na białym winie czy kotlet pożarski, a lokal cieszył się sporą popularnością wśród gości, restauracja została zamknięta.





Czarny Motyl w Katowicach

Francuskie bistro Le Papillon Noir w Katowicach nie przyciągnęło wielu gości. Właścicielka Justyna Wysk sama mówiła, że jest to jej największa życiowa porażka, która przysparza jedynie problemów. Magda Gessler zmieniła nazwę lokalu na Czarny Motyl, jednak mimo tego restauracja nie przetrwała. Została zamknięta, zniknęły także profile w mediach społecznościowych





Ser-o-mania w Lublinie

Magdzie Gessler nie udało się odmienić oblicza lubelskiego lokalu Vicenti, którego nazwę zmieniono na Ser-o!-mania. Właściciel przez kilkanaście lat mieszkał we Włoszech, gdzie zakochał się we włoskiej kuchni. Rewolucje szły jednak bardzo opornie, a po powrocie do lokalu Magda Gessler miała wiele uwag odnośnie jego funkcjonowania. Ostatecznie właściciel zdecydował się zamknąć swój biznes. - Niestety, zarówno nasza dyspozycyjność czasowa jak i ograniczony poziom naszej wiedzy oraz doświadczenia na temat prowadzenia restauracji okazały się niewystarczające - tłumaczył.





Barszcz w Wejherowie



Magda Gessler odwiedziła lokal Gościnna Ukrainka w Wejherowie. Właścicielem restauracji był Oleg, wykwalifikowany monter kadłubów stalowych. O jakość dań dbała jego żona Tatiana. W lokalu można było zjeść dania charakterystyczne dla kuchni ukraińskiej. Magda Gessler nisko oceniła jakość przygotowywanych potraw. Wprowadziła zmiany, które miały zachęcić klientów do odwiedzania restauracji. Jak się jednak okazuje, tak się nie stało. Lokal o nowej nazwie Barszcz nie doczekał emisji odcinka w telewizji.





Bistro Pieczone Gołąbki



Magda Gessler odwiedziła również restaurację Porto di mare w Trzebini. Właściciel lokalu musiał dokładać do interesu, przez co był zadłużony i od kilku miesięcy nie spłacał kredytu. Pan Roman prowadził także zakład pogrzebowy, który dzięki stypom organizowanym w Porto di mare pozwalał mu otrzymać oba biznesy. Gwiazda TVN zmieniła nazwę lokalu na Bistro Pieczone Gołąbki, Goście byli zachwyceni, jednak lokal nie przetrwał na rynku i został zamknięty. Na oficjalnej stronie restauracji nie podano powodów tej decyzji.



American Home w Kielcach



Pomimo „kuchennych rewolucji” lokal American Home (dawniej: Voo Doo) został zamknięty. Przyczyn zamknięcia restauracji nie podano, nie wiadomo dlaczego właściciele zdecydowali się na taki krok. Niektórzy klienci skarżyli się na smak burgerów, które królowały w menu restauracji.



Francja Elegancja w Poznaniu

Lokal Szachownica w Poznaniu po Kuchennych rewolucjach zmienił nazwę na Francja Elegancja, a menu zostało skrócone i urozmaicone. To jednak nie wystarczyło, aby w restauracji pojawili się goście. Kilka lat po udziale w programie knajpka została zamknięta.





Chrup chrup kartofel w Jelczu-Laskowicach



Porażką zakończyły się zmiany w restauracji w Jelczu-Laskowicach w województwie dolnośląskim. Właściciel zamknął restaurację niecałe dwa miesiące po wizycie Magdy Gessler. Jak tłumaczył, pomysły i dania gwiazdy TVN nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego wystawił lokal na sprzedaż.



U Samuela w Warszawie

W warszawskim Intraco działała restauracja Valencia, która oferowała kuchnię hiszpańską. Lokal kiepsko sobie radził, dlatego właściciele poprosili Magdę Gessler o pomoc. - Tak złej restauracji w tym programie jeszcze nie widziałam - mówiła Magda Gessler. Zmiana menu na żydowskie i nazwy na U Samuela nie pomogła. Restauracja została na stałe zamknięta.

