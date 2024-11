Gdzie jest Beata Klimek? Bliscy zaginionej mają makabryczną tezę

Powoli mijają dwa miesiące, od kiedy 47-letnia Beata Klimek, mieszkanka zachodniopomorskiego Poradza wyszła z domu i do dziś nie wróciła. Zaginęła w tajemniczych okolicznościach, a jej bliscy we współpracy z policją nie ustają w poszukiwaniach. Dotąd nie trafili na żaden trop, a większość osób z otoczenia kobiety nie wierzy, że ta uciekła. Mają szokujące teorie na temat morderstwa 47-latki.

„Ona gdzieś pływa”

W programie „Interwencja” wypowiedzieli się bliscy kobiety. – Bardzo bym chciała, żeby znalazła się żywa, to jest moje marzenie. Nie bardzo w to jednak wierzę – mówiła pani Katarzyna, siostra Beaty.

– Ja myślę, że ona „pływa” gdzieś. Gdzieś w wodzie jest – stwierdziła z kolei znajoma zaginionej.

Jak już wcześniej pisaliśmy, rodzina 47-latki założyła zbiórkę na portalu Pomagam.pl. „Przyznam, że jest bardzo wiele niewyjaśnionych okoliczności dotyczących zaginięcia mojej cioci. Strasznie się tym niepokoję. Jeżeli ktokolwiek przyczynił się do zaginięcia, niech poniesie surową karę” – napisała pani Olga, siostrzenica zaginionej.

„Ciocia w swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie. Ostatnie nagranie z kamery mamy niestety z godziny 7:05, gdy wychodzi, aby odprowadzić dzieci. Potem kamera nie nagrała już nic, została odłączona od kontaktu. Takich niezgodności w sprawie jest o wiele więcej” – czytamy dalej.

Bliscy Beaty uderzają w jej męża

W rozmowie z Polsat News Ewa Gliszczyńska, sołtyska Poradza stwierdziła, że absolutnie nie wierzy w to, że Beata Klimek mogła uciec do Niemiec. Taką wersję wydarzeń sugerował mąż kobiety. – Zdarzają się historie typu ucieczka od rodziny, ale to nie Beata. Ona bardzo kochała swoje dzieci. Była bardzo zaabsorbowana tym, że je ma. Wiele razy mówiła, że boi się męża, że jej grozi – podkreśliła.

Pani Olga z kolei stwierdziła, że „Beata na pewno bardzo kochała męża”. – A czy on ją kochał? Na pewno był oschły. Potrafił zamykać dzieci w pokojach, dopóki się nie uspokoją. (...) Później nie chciał się zgodzić na rozwód, oczywiście uważał, że to nie jest jego wina – mówiła w „Interwencji” dodając, że mąż 47-latki wielokrotnie jej groził.

