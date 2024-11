Multum niewyjaśnionych okoliczności ws. Beaty Klimek. „Strasznie się tym niepokoję”

Beata Klimek, mieszkanka wsi Poradz, zaginęła na początku października 2024 r. Wyszła z domu, by odprowadzić dzieci na przystanek. Sama miała wrócić po torebkę, a następnie pójść do pracy, gdzie nie dotarła. Samochód pani Beaty został na posesji, a jej telefon przestał odpowiadać.

Beata Klimek „nie czuła się bezpiecznie”. W domu była zamontowana kamera

„Jest to dla nas bardzo trudna sytuacja, nigdy nie spodziewałabym się, że taka tragedia przydarzy się naszej rodzinie, szczególnie tym dzieciaczkom. Cała trójka strasznie tęskni za mamą, malują dla niej obrazki i obecnie ich największym marzeniem jest to, aby ukochana mama do nich wróciła” – pisze pani Olga, siostrzenica zaginionej Beaty.

„Ciocia w swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie. Ostatnie nagranie z kamery mamy niestety z godziny 7:05, gdy wychodzi, aby odprowadzić dzieci. Potem kamera nie nagrała już nic, została odłączona od kontaktu. Takich niezgodności w sprawie jest o wiele więcej” – czytamy dalej.

Zrozpaczona rodzina Beaty Klimek prosi o wsparcie. „Strasznie się tym niepokoję”

Rodzina zaginionej Beaty Klimek prosi o finansowe wsparcie, aby rozwikłać tajemnicę zniknięcia 47-latki. Na portalu Pomagam.pl trwa zbiórka, która ma pomóc pokryć koszty podejmowanych działań prawnych i prowadzenia poszukiwań na własną rękę. Został zaangażowany adwokat, a rodzina rozważa także wynajęcie prywatnego detektywa.

„Przyznam, że jest bardzo wiele niewyjaśnionych okoliczności dotyczących zaginięcia mojej cioci. Strasznie się tym niepokoję. Jeżeli ktokolwiek przyczynił się do zaginięcia, niech poniesie surową karę. Służby w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania i od samego początku nie mamy nowych informacji” – napisała pani Olga w treści zbiórki. „Wiem, że wiele osób jest zainteresowanych sprawą zaginięcia Beaty Klimek, dlatego bardzo proszę Państwa o pomoc w ustaleniu, co się stało z moją ciocią! Niestety wizje tej sprawy są okrutne, chcemy badać sprawę wielotorowo” – podsumowała kobieta.

Czytaj też:

Zaginął 15-letni Krystian. Policja apeluje o pomocCzytaj też:

Partnerka męża zaginionej Beaty Klimek zmieniła strategię. Radykalna decyzja