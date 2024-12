Dziś zaczyna się zima meteorologiczna. Jakie są prognozy?

Zima meteorologiczna jest najwcześniejszą w kalendarzu formą rozpoczęcia zimy. Jej nadejście jest respektowane przez meteorologów i klimatologów, ponieważ daje możliwość porównywania danych statystycznych przez określoną liczbę miesięcy. Mówiąc krótko, zima meteorologiczna pomaga w uporządkowaniu danych pogodowych.

Dziś zaczyna się zima meteorologiczna

W Polsce, od początku grudnia, zaczęły występować pierwsze oznaki zimy, takie jak opady śniegu czy mrozy w niektórych regionach, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju.

Zima meteorologiczna różni się od zimy kalendarzowej i astronomicznej, które zaczynają się odpowiednio 22 i 21 grudnia 2024 roku. Kalendarzowa zima, przypadająca na 22 grudnia, jest datą stałą, jednak różni się od zimy astronomicznej, która jest powiązana z przesileniem zimowym, a więc momentem, gdy Słońce znajduje się w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca, co oznacza najkrótszy dzień w roku.

Prognoza zimy 2025. Ciepły styczeń i intensywne opady śniegu

Z kolei prognozy meteorologiczne na nadchodzącą zimę wskazują, że choć styczeń 2025 może być cieplejszy niż przeciętny miesiąc w ciągu ostatnich kilku lat, nie można wykluczyć okresowych ochłodzeń i silniejszych opadów śniegu. Modele prognozujące temperatury wskazują, że styczeń może przynieść temperatury wyższe o 2–2,5°C od normy, ale pojawią się także krótkie epizody chłodniejszego powietrza.

Według modelu CFSv2, który prognozuje dominację ciepłych mas powietrza, istnieje możliwość, że zima 2025 będzie łagodniejsza, ale z okresami intensywnych opadów śniegu, zwłaszcza na wschodnich i południowych krańcach kraju.

Należy również pamiętać, że zimowe miesiące mogą przynieść silne wichury, burze śnieżne i zmienne warunki atmosferyczne, szczególnie w styczniu i lutym. Przy przewadze wiatru o charakterze strefowym, śnieżyce mogą dotknąć zwłaszcza południowo-wschodnią część Polski. Model amerykański CanSIPS wskazuje na możliwe opady o dużym natężeniu w styczniu.

Końcówka zimy 2025, czyli luty, ma być również pogodowo zmienna, z przewagą cyrkulacji strefowej, co może prowadzić do dalszych zmian w temperaturze, ale także do niespodziewanych ataków zimna w wyniku przetrwałych zimnych mas powietrza.

