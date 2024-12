Mieszkańcy bez wody, beczkowozy krążą po mieście. „Potężna awaria”

Po mieście krążą beczkowozy i władze starają się zapanować nad sytuacją. Utrudnienia mogą jednak potrwać kilka godzin. Dostępu do wody nie mają bowiem mieszkańcy od Kozłowej Góry po Szarlej.

„Awaria, która nastąpiła w okolicach restauracji McDonalds przy ul. Bytomskiej, spowodowała też kłopoty komunikacyjne przy wjeździe do miasta od strony Bytomia przez Rondo Kopalni Julian” – podało w poniedziałek rano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich.

Utrudnienia od samego rana. Wysłano beczkowozy

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych czytamy, że wody nie mają mieszkańcy centrum i Szarleja oraz mieszkańcy części Kozłowej Góry po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Utrudnienia w ruchu występują natomiast przy wjeździe do miasta od strony Bytomia.

„Beczkowozy wysyłamy w miejsca zgłaszane przez mieszkańców. Sprawdzamy, jak wygląda zaopatrzenie w wodę szpitala urazowego i w przypadku potrzeby dostarczymy mu odpowiednią ilość wody” – przekazało MPWiK w Piekarach Śląskich.

„Awarii uległ wodociąg magistralny 800 mm, w związku z czy na czas usuwania awarii zamknięte zostaną 3 punkty dostawy wody do miasta. Generalnie nie zmienia to sytuacji mieszkańców, ale może poprawić sytuację komunikacyjną w okolicy zjazdu z autostrady do miasta. Nadal nie mamy informacji o tym jak długo może trwać usuwanie awarii” – czytamy w poście zamieszczonym na Facebooku.

