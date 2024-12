Długoterminowa prognoza pogody na święta, sylwestra i Nowy Rok. Wiemy, czego można oczekiwać

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW – Państwowego Instytutu Badawczego zapowiedziało w mediach społecznościowych w niedzielę, że będzie publikowało do świąt kolejne realizacje długoterminowej prognozy numerycznej z podziałem na trzy klasy. Chodzi o to, w których województwach średnia temperatura będzie powyżej, poniżej lub w normie w porównaniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Średnie miesięczne danej wartości z ostatnich 30 lat sortuje się od najniższej do najwyższej i porównuje do prognoz. Zaprezentowano również nową grafikę z anomalią średniej temperatury powietrza. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował już podobne grafiki. Wówczas prognoza zatrzymała się na tygodniu przed świętami. Teraz oprócz tygodnia od 23 do 29 grudnia zaprezentowano również prognozę na tydzień z sylwestrem i Nowym Rokiem.

Pogoda na Boże Narodzenie, sylwestra i Nowy Rok. IMGW o średniej temperaturze i anomaliach

W tygodniu ze świętami średnia temperatura będzie w normie oprócz woj. pomorskiego. Na kolejnej grafice widać prognozę odchylenia od średniej wieloletniej. Najwyższa anomalia od średniej temperatury powietrza od normy będzie na Pomorzu – o 2.6. W Małopolsce anomalia wyniesie 2.4 a zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego – 2.0. Z kolei w Tatrach anomalia wyniesie 0.1, dla południowej części woj. lubuskiego – 0.5, a dla zachodniej części woj. zachodniopomorskiego – 0.9.

Natomiast w tygodniu od 30 stycznia 2024 r. do 5 stycznia 2025 r. w Polsce spodziewany jest tydzień normalny. Tydzień ciepły będzie w woj. pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim. Największe anomalie temperatur będą na Pomorzu – 3.3, w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia – 2.6 oraz Małopolsce – 2.5. Dla porównania anomalia w Tatrach wyniesie 0.2, południowej części woj. lubuskiego – 1,3, a zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i Śląska – 1.8.

