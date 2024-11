Jaka będzie pogoda na święta? IMGW prognozuje

Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego opublikowało długoterminową prognozę numeryczną średniej temperatury powietrza oraz sumy opadu atmosferycznego do 22 grudnia.

Na grafice przedstawiono, w których regionach średnia temperatura będzie powyżej, poniżej oraz w normie w porównaniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Średnie miesięczne danej wartości z ostatnich 30 lat sortuje się od najniższej do najwyższej i porównuje do prognoz.

Pogoda. Prognoza długoterminowa temperatury i opadu od IMGW

Jeśli chodzi o średnią temperaturę w poszczególnych tygodniach to od 18 do 24 listopada wartości na termometrach mają nie odbiegać od normy. Na tydzień od 25 listopada do 1 grudnia temperatura powyżej normy będzie na Pomorzu oraz w Małopolsce, nie licząc gór. Dla tygodnia od 2 grudnia do 8 grudnia średnia temperatura będzie w normie.

W tygodniu od 9 grudnia do 15 grudnia średnie temperatury od normy będą odbiegać na Pomorzu (powyżej normy) oraz woj. łódzkiego (poniżej). W tygodniu przed świętami średnia temperatura powyżej normy będzie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i opolskim.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na grudzień. Gdzie będzie cieplej?

IMGW opublikowało też długoterminową prognozę temperatury obejmującą cały grudzień. Jeśli chodzi o poszczególne miasta wojewódzkie to temperatury powyżej normy będą w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

W przypadków opadów to dla tygodnia od 18 listopada do 24 listopada oraz od 25 listopada do 1 grudnia opady dla całej Polski będą powyżej normy. W tygodniu od 2 grudnia do 8 grudnia opady w normie będą z kolei wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Co z temperaturą i opadami na święta? Jest prognoza długoterminowa

Dla tygodnia od 9 grudnia do 15 grudnia mokry tydzień powyżej normy będzie dla wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Z kolei dla tygodnia przedświątecznego normy powyżej opadów będą w woj. pomorskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim, dolnośląskim i w Tatrach. Jeśli chodzi o sumę opadów atmosferycznych dla całego grudnia to prognozy przewiduję przekroczenie norm w całym kraju.

twitter Czytaj też:

Coraz więcej śniegu w górach. Nadciąga nawet dwucyfrowy mrózCzytaj też:

Powódź atakuje kolejny kraj w Europie. Słynna wyspa walczy z żywiołem