Pogoda spłata figla. W weekend zamiast wiosny poczujemy zimę

Piątek, 4 kwietnia, choć z nieco większym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, nadal będzie oferować komfortowe warunki z temperaturami od 10°C na północy do 18°C na południu kraju. To się jednak zmieni.

Nagłe załamanie pogody

Niestety, sielankowa aura nie potrwa długo. Prognozy wskazują na gwałtowne ochłodzenie w nadchodzący weekend. W sobotę, 5 kwietnia, nad Polskę napłynie arktyczne powietrze, powodując spadek temperatury o kilkanaście stopni w ciągu zaledwie doby.

W nocy z soboty na niedzielę, na północy i północnym wschodzie kraju, termometry mogą wskazać nawet -3°C, co zwiększy ryzyko oblodzenia dróg i chodników.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od około 4°C na północy do 10°C na południowym zachodzie. Dodatkowo przewidywane są opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami w sam śnieg.

Zimowa niedziela

Niedziela, 6 kwietnia, przyniesie kontynuację zimowej aury. W nocy temperatura spadnie poniżej 0°C niemal w całym kraju, a w rejonach podgórskich może osiągnąć nawet -8°C.

W ciągu dnia maksymalne wartości temperatury będą oscylować między 2°C a 6°C, a w obszarach podgórskich około 0°C. Na Wybrzeżu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 80 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu może prowadzić do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych.

Prognozy na kolejne dni

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ochłodzenie utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Nocami nadal będą występować przymrozki, a w ciągu dnia temperatury pozostaną poniżej normy dla tego okresu. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu będą występować głównie na południu i wschodzie kraju, w rejonach podgórskich oraz w górach.

Przyczyny nagłego ochłodzenia

Za nagłe załamanie pogody odpowiadać będzie adwekcja chłodnych mas powietrza z rejonów arktycznych. Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad wschodniej Europy oraz wyżu znad zachodniej części kontynentu, co sprzyja napływowi zimnego powietrza z północy. Taka sytuacja baryczna prowadzi do gwałtownych spadków temperatur oraz opadów o charakterze zimowym.

Zalecenia dla mieszkańców

W obliczu nadchodzącego ochłodzenia warto podjąć odpowiednie środki ostrożności. Należy dostosować garderobę do zimowych warunków, pamiętając o ciepłych kurtkach, czapkach i rękawiczkach. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza w nocy i rano, gdyż oblodzenie nawierzchni może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Właściciele ogrodów i działek powinni zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed mrozem, aby uniknąć ich uszkodzenia.