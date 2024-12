Wielka akcja CBA. Proboszcz wśród 13 zatrzymanych osób

We wtorek 3 grudnia agenci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku 13 osób w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego – poinformował rzecznik Prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Wśród zatrzymanych jest proboszcz, który wystawiał dokumenty potwierdzające otrzymanie rzekomych darowizn na rzecz płockiej parafii.

Płock. Były proboszcz inspektorii warszawskiej Salezjanów zatrzymany przez CBA

Oświadczenie wydał również rzecznik prasowy inspektorii warszawskiej Salezjanów. „Przyjęliśmy do wiadomości informacje dotyczące zatrzymania byłego proboszcza płockiej parafii, należącego do naszej inspektorii. Nie znany jest nam szczegółowy powód tych działań, poza informacjami prasowymi. Jesteśmy otwarci na pomoc i wyrażamy pełną gotowość współpracy z odpowiednimi organami, aby tę sprawę rzetelnie wyjaśnić” – podkreślił ks. Piotr Sosnowski.

Radio RDC podało, że proceder odbywał się od 2018 do 2024 roku. Darczyńcy wykorzystywali darowizny do pomniejszenia należnego podatku dochodowego. Szkoda Skarbu Państwa spowodowana przestępczą działalnością tej grupy wyniosła ponad 4,5 miliona złotych. Do zatrzymań doszło w całym kraju. Zatrzymanym przedstawiane są zarzuty w tej sprawie.

Czytaj też:

Ksiądz pozwał Kościół, chce 0,5 mln zł. „Przytulił go do podbrzusza”Czytaj też:

Parafia opublikowała rozpiskę na kolędę. Pojawił się wątek finansowy. „Dowód troski”