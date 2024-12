Parafia opublikowała rozpiskę na kolędę. Pojawił się wątek finansowy. „Dowód troski”

Wizyty duszpasterskie, czyli tzw. kolęda, odbywają się w dwóch formułach. W niektórych parafiach księża chodzą od drzwi do drzwi, a w innych odwiedzają wiernych jedynie na specjalne zaproszenie, które można wyrazić, wypełniając specjalny formularz.

„Za organizację wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest miejscowy ksiądz proboszcz, chyba, że w danej diecezji zostały wydane jakieś szczególne rozporządzenia przez biskupa diecezjalnego. Konferencja Episkopatu Polski nie wydaje wytycznych dotyczących przeprowadzania wizyt duszpasterskich” – poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie przesłanym do redakcji „Wprost”.

Kolęda 2024/2025. Parafia wydała komunikat. „To dowód naszej troski”

Poszczególne parafie zaczęły publikować już plan kolędy 2024/2025. Taka rozpiska została udostępniona m.in. na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława, biskupa i męczennika w Żorach. „Jako Wasi duszpasterze pragniemy do Was przyjść z dobrym słowem i kolędowym błogosławieństwem, które niech chroni Wasze mieszkania i Wasze rodziny. Niech każde spotkanie kolędowe umocni nasze wzajemne relacje. Poczujmy się »apostołami«, powiadommy sąsiadów o kolędzie” – czytamy.

Pojawił się też wątek dotyczący finansowego wsparcia. „Ofiary kolędowe przeznaczymy na zaplanowany na przyszły rok remont i malowanie dolnego kościoła, to dowód naszej troski o potrzeby parafialnego kościoła. Za każdy dar waszego serca już teraz składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ” – podano dalej. „Informujemy parafian, że ministranci na kolędzie, zbierają ofiary jedynie do skarbonki ministranckiej. Te ofiary służą wspólnocie ministrantów przez cały rok formacji, z tych ofiar ministranci wyjeżdżają na rekolekcje wakacyjne, za zrozumienie i ofiary do skarbonki ministranckiej już dziś dziękujemy” – zakończono.

