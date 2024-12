Ceny masła w górę. Szefowa MRPiPS o wskazaniach analityków. „Tam koszty rosną”

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, firmy pożyczkowe w październiku udzieliły pożyczek gotówkowych na kwotę prawie 1,4 mld zł, o ponad 44 proc. więcej w stosunku rok do roku. Jednocześnie jednym z wiodących tematów debaty publicznej są rosnące ceny podstawowych produktów, w tym masła. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk została zapytana, czy biorąc pod uwagę te dwa czynniki, można stwierdzić, że Polacy biednieją.

Dziemianowicz-Bąk o cenach masła. „Rzeczywiście rozgrzewają”

– Myślę, że te dwie kwestie warto oddzielić, ponieważ ceny masła, które rzeczywiście rozgrzewają – i nic dziwnego – opinię publiczną, które mi także się nie podobają... Ja także bym chciała, żeby masło i inne podstawowe produkty nie kosztowały zbyt wiele. Ta cena wynika, jak wskazują analitycy, głównie z kwestii związanych z produkcją mleka i z tym, że tam koszty rosną ze względu na to, że mleka po prostu jest mniej. Nie wiem, nie znam się na tym, powołuję się tutaj na zdanie ekspertów – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej na antenie Polsat News.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się także do udostępnionych danych o pożyczkach gotówkowych. – Jeżeli chodzi o kwestie pożyczek, to oczywiście jest to niepokojący sygnał, jeśli polskie rodziny mają takie poczucie, że muszą sięgać po te czasami bardzo niebezpieczne instrumenty – skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak podkreśliła Dziemianowicz-Bąk, cały czas przekonuje członków rządu, jak ważne są inwestycje w politykę społeczną. – Te rozmowy przynoszą efekty. Właśnie będziemy przyjmować budżet z rekordowym budżetem na politykę społeczną – wskazała szefowa MRPiPS i podkreśliła, że mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa, nie można zapominać także o wątku zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego.

