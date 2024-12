Koniec yappingu. Wybrano młodzieżowe słowo roku. Zaskoczeni?

Wybieranie młodzieżowego słowa roku to za każdym razem świetna zabawa, ale też spore ryzyko. Można łatwo przestrzelić, jak z krindżowym „śpiulkolotem” z 2021 roku. Już wtedy mało kto tego używał, a obecnie słowo to jest praktycznie martwe. Można też skończyć ze wspaniałym „xD” jak w 2017 roku, które jednak jest nieco kontrowersyjne, bo czy to w ogóle jest słowo?

Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Wygrywa „sigma”

W tym roku mamy jednak do czynienia ze zwycięzcą ugruntowanym i zasłużonym. Należy pamiętać, że „sigma” w 2023 roku o włos przegrało z „rel”. W tym bohatersko udało mu się pokonać tak abstrakcyjne kandydatury jak „azbest”, w znaczeniu niesprecyzowanym negatywnym oraz „czemó” w znaczeniu – „czemu”.

Sigma lub sigma male: określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać. Sigma jest „samotnym wilkiem”, przekonanym o swej nieprzeciętności, ale się z tym nie afiszuje. Ustala zasady, których bezwzględnie przestrzega. Słowo występuje też w połączeniach, np. skibidi sigma, sigma rizz, które wzmacniają jego pozytywny wydźwięk.

„Z nich jesteśmy dumni”

Żałować można tylko „brainrotu” (słowo roku 2024 według „Oxford English Dictionary”), który niesie ze sobą bardzo ciężki przekaz i stara się powiedzieć nam coś o otaczającej nas rzeczywistości. O ile oczywiście „sigma” może być odpowiedzią na głoszony przez media i psychologów „kryzys męskości”, o tyle „brainrot” ostrzega nas przed przed rosnącym negatywnym wpływem mediów społecznościowych, zabierających nam chyba jednak więcej niż tylko czas wolny.

Brainrot: pejoratywne określenie treści kulturowych i stylu komunikacyjnego, tworzonych przez młodych użytkowników TikToka, którzy należą głównie do pokolenia Alfa i są nieustannie „podłączeni” do mediów społecznościowych. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza 'gnicie mózgu’ i nazywa praktykę tworzenia i pochłanianie treści wyłącznie rozrywkowych, wiralowych, memicznych, niemających określonego znaczenia i celu.

Cieszyć może z kolei, że Młodzieżowe Słowo Roku już po raz kolejny tak ciekawie i bogato obrazuje dynamiczne zmiany nie tylko w języku. Daje impuls do dalszego yappowania i budowania aury, zanim ktoś w końcu zmęczy się wysiłkami marketingowców – bambików i zrobi womb womp. FR ten plebiscyt to prawdziwy GOAT, a w tym roku to już naprawdę doszło do sigmy.

