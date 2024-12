Co poruszyło Polaków w 2024 roku? Te hasła wpisywali w Google najczęściej

Rok 2024 w Polsce upłynął pod znakiem emocjonujących wydarzeń sportowych, politycznych i kulturalnych. Internauci z ogromnym zainteresowaniem śledzili Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a także bieżącą sytuację polityczną w kraju i na świecie. Polskie produkcje filmowe i muzyczne przyciągały uwagę, a użytkownicy zadawali wyszukiwarce tysiące pytań o kwestie praktyczne i bieżące wydarzenia.

Sport i polityka w centrum uwagi Polaków

Polacy szczególnie interesowali się wydarzeniami sportowymi, takimi jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej czy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wyszukiwano zarówno wyniki, jak i informacje o sportowcach, takich jak Julia Szeremeta, która zdobyła srebro w boksie, wyprzedzając w popularności Huberta Hurkacza. Wśród dyscyplin dominowały zarówno klasyczne, jak gimnastyka artystyczna czy wspinaczka, jak i mniej typowe, na przykład skateboarding czy breaking.

Polityka również przyciągała naszą uwagę. Hasła związane z wyborami w USA, wyborami samorządowymi w Polsce czy wyborami do Parlamentu Europejskiego znalazły się w czołówce najczęściej wyszukiwanych. Użytkownicy sieci pytali o zarobki radnych, rolę sejmików województwa czy zasady głosowania. Kandydaci na prezydenta USA, w tym Donald Trump i Kamala Harris, byli jednymi z najczęściej wyszukiwanych postaci w kategorii „Ludzie”.

Kultura w 2024 roku. Taylor Swift zdominowała także wyszukiwarkę

Polska adaptacja Akademii Pana Kleksa oraz globalne hity, takie jak Deadpool & Wolverine czy Diuna 2, podbiły serca widzów. Fani seriali zachwycali się komedią 1670, a także mrocznymi produkcjami, jak Forst czy Fallout.

Koncerty były kolejnym ważnym tematem – szczególnie warszawski występ Taylor Swift, która zagrała aż trzy koncerty na PGE Narodowym. Popularność zyskały również koncerty Eda Sheerana, Billie Eilish oraz występy polskich artystów, takich jak Dawid Podsiadło i Beata Kozidrak.

Codzienne pytania Polaków

W 2024 roku internauci zadawali wiele pytań o bieżące wydarzenia i kwestie praktyczne. Interesowano się między innymi kosztami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, nowymi regulacjami Zielonego Ładu czy zasadami ochrony numeru PESEL.

Poza tym, jak co roku, internauci zadawali wyszukiwarce niezliczone pytania: ile…?, co to jest…?, co to znaczy…?, co robi…?, jak…?, czy…? i wiele innych.

Pytali też o azbest – słowo, które znalazło się w finałowej dwudziestce konkursu Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Zastanawiali się też, co to jest synkretyzm, lub co robi streaker podczas meczu.

