Lista 50 najbardziej wpływowych Polaków. Wielkie zmiany w całym rankingu

Tegoroczna lista wpływowych przeszła gruntowne porządki. Wyleciało z niej aż 25 nazwisk. Połowa rankingu poszła więc do wymiany. Na liście nie ma już Mariusza Błaszczaka, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry i masy innych nazwisk związanych z poprzednią ekipą rządzącą. Trudno przecież dalej mówić o ich wpływie na nasze życie, skoro po przegranych wyborach pożegnali się z rządowymi stanowiskami. A na ich miejsca wskoczyli politycy związani z obecną koalicją.

Kogo zabrakło na liście

Ale z rankingu wypadli nie tylko ludzie poprzedniej władzy. Nie ma Agnieszki Holland, nie ma Olgi Tokarczuk, nie ma Sanah, Maty – ludzi, o których jeszcze rok temu było dość głośno, którzy często prowokowali, którzy swoimi wypowiedziami czy twórczością mieli wpływ na kształt debaty publicznej. Ale w tym roku zrobiło się o nich cicho. Tutaj też nie ma się co martwić, bo w 2024 r. wyrośli nam nowi wpływowi, również ze świata kultury, których pokazujemy w tym zestawieniu.

Oprócz tych, którzy z rankingu wypadli, są też i ci, którzy zaliczyli poważne spadki. Tak było choćby z Szymonem Hołownią, który jeszcze w ubiegłym roku był w pierwszej dziesiątce naszej listy. A w tegorocznej edycji zaliczył spadek o 14 miejsc. Przy jego nazwisku na liście podajemy kilka powodów tego zjazdu. Zmalał też wpływ o. Tadeusza Rydzyka, który przy rządzach Zjednoczonej Prawicy przeżywał złoty czas, goszcząc u siebie najważniejszych polityków w kraju. Dzisiaj znów narzeka, prosząc słuchaczy Radia Maryja o datki.

Obok spadków są i spektakularne awanse, jak choćby ten w wykonaniu Adama Bodnara, który na liście wpływowych był od lat, ale choćby jako były Rzecznik Praw Obywatelskich, plasował się raczej w drugiej połowie zestawienia. Dzisiaj jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny stał się jedną z najważniejszych osób w państwie.

Takich przykładów awansów jest więcej.

Negatywny czy pozytywny wpływ?

Czy to ranking pokazujący tylko pozytywny wpływ na nasze życie? Na pewno nie, bo od lat pokazujemy również i takich bohaterów, którzy wpływ wprawdzie na otaczającą nas rzeczywistość mają, ale nie do końca pozytywny. Swego czasu wysokie miejsce w naszym zestawieniu zajęła Anna Zalewska – nie za reformę, a antyreformę edukacji.

Patrząc na finałową pięćdziesiątkę to najwięcej bohaterów mieści się w kategorii polityka. To aż 21 osób. Dwie kolejne najliczniej reprezentowane „zawody” to sportowiec i influencer. Tutaj mamy równo po 7 przedstawicieli. 5 bohaterów działa w mediach. Po kilku swoich reprezentantów ma również kultura, Kościół czy biznes.

Bohatera z pierwszego miejsca trudno sklasyfikować. Kto więc nim został?

50 najbardziej wpływowych Polaków