Anna i Marta zaginęły. „Archiwum X” rozwiązało makabryczną zbrodnię sprzed lat

Po wielu latach intensywnych działań wszystko wskazuje na to, że udało się wyjaśnić tajemnicze zniknięcie dwóch nastolatek z Radzymina w 2000 roku. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, a zarzuty postawiono łącznie trzem osobom.

Tragiczne zniknięcie Anny i Marty w Radzyminie

Sierpień 2000 roku. W niewielkiej miejscowości Radzymin, 6 sierpnia, dwie nastoletnie dziewczyny – Anna K. i Marta Sz. – bawiły się na lokalnym festynie w towarzystwie znajomych. Po zakończeniu imprezy ślad po nich zaginął. Od tamtej pory nie udało się odnaleźć ani dziewcząt, ani ich ciał.

Jednak dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Żandarmerią Wojskową, sprawa została ponownie otwarta. W minionym roku śledczy wrócili do badania tej tragedii, a ich działania doprowadziły do przełomu w śledztwie.

Zarzuty morderstwa w związku z gwałtem

Śledczy zgromadzili dowody, które pozwoliły na odtworzenie przebiegu dramatycznych wydarzeń z sierpnia 2000 roku. Okazało się, że trzech mężczyzn, którzy tego dnia przebywali w towarzystwie zaginionych dziewcząt, jest podejrzanych o ich morderstwo. To oni byli ostatnimi osobami, które widziano z Anną i Martą przed ich zaginięciem.

W ostatnich dniach w miejscowościach Radzymin i Wołomin doszło do zatrzymania dwóch podejrzanych – mężczyzn w wieku 47 i 41 lat. Obaj usłyszeli zarzuty podwójnego zabójstwa w związku ze zgwałceniem i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Trzeci podejrzany, 45-latek, odsiaduje już wyrok w zakładzie karnym za podobne przestępstwa.

Sukces „Archiwum X”

Śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatek sprzed 24 lat zostało pierwotnie umorzone z powodu braku dowodów. Jednak dzięki skrupulatnej pracy warszawskiego „Archiwum X” i nowych technik kryminalistycznych, możliwe było wznowienie sprawy i przedstawienie zarzutów. To kolejny dowód na to, jak ważną rolę odgrywają takie wyspecjalizowane jednostki w strukturach polskich służb bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek. Jest zwrot w sprawieCzytaj też:

Były policjant zamordował i poćwiartował ciało robotnika. Nowe informacje z prokuratury