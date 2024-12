Rewolucja w cukrzycy typu 1. Chorobę można wykryć wcześniej

Zachorowania na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodych ludzi w ostatnich latach w Polsce mocno rosną. – Cukrzyca typu 1 to choroba spowodowana nieprawidłową reakcją układu immunologicznego, który rozpoznaje komórki własnego organizmu jako obce i je niszczy. W tym przypadku niszczenie dotyczy komórek beta trzustki produkujących insulinę – mówi w rozmowie z NewsMed.pl prof. Agnieszka Szypowska, kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii WUM.

Cukrzycę można wykryć wcześniej

Choroba przez długi czas przebiega podstępnie, nie daje objawów, ale proces niszczenia komórek produkujących insulinę już zachodzi. – Jeszcze zanim pojawią się objawy cukrzycy typu 1, we krwi pojawiają się przeciwciała, co wskazuje na to, że układ odpornościowy aktywował się i zaczął niszczyć komórki produkujące insulinę – wyjaśnia prof. Szypowska.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest realizowany projekt wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci, które nie mają jeszcze żadnych objawów choroby.

Wciąż wiele dzieci ma cukrzycę późno rozpoznawaną, u wielu z nich choroba jest rozpoznawana już w ciężkim stadium, u niektórych wręcz w stanie zagrożenia życia.

– Wczesne wykrycie choroby daje szansę na zaopiekowanie się rodziną i dzieckiem – zaznacza prof. Szypowska.

Na czym polega nowatorska metoda wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1? Wyjaśnia specjalistka diabetologii w serwisie NewsMed.pl.

