PiS idzie do sądu ws. ulicy Kaczyńskiego. „Nie możemy być obojętni”

„Idziemy do sądu! Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od Wojewody Pomorskiej, która – mimo naszych starań – uznała, że uchwała Rady Miasta Gdańska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest zgodna z prawem. Tak jak zapowiadaliśmy, kierujemy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” – poinformował w czwartek w mediach społecznościowych przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska.

Tomasz Rakowski pokazał również, że odpowiedź wojewody została napisana 6 grudnia. W mediach pojawiła się 10 grudnia, a 16 grudnia pismo wpłynęło do Rady Miasta i dopiero 18 grudnia, po wcześniejszym rozpytaniu, został o nim powiadomiony. Radny PiS przypomniał jednocześnie, dlaczego sprawa została skierowana do WSA i „nie można być obojętnym”.

Gdańsk. PiS idzie do sądu ws. ulicy Lecha Kaczyńskiego

„Ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego wcześniej nosiła nazwę »Dąbrowszczaków« – była to nazwa kojarzona z formacją komunistyczną. Została usunięta w 2017 roku przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha na mocy ustawy dekomunizacyjnej zakazującej propagowania komunizmu” – czytamy. Sprawa trafiła do sądu, który w 2018 r. potwierdził, że „Dąbrowszczaków” nie może wrócić na mapę Gdańska i utrzymał nazwę prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Rakowski opisuje, że „autorzy najnowszej uchwały Rady Miasta, w ramach konsultacji społecznych, proponują jednak powrót do tej nazwy”. „Zgodnie z prawem miejscowym zmiana nazwy ulicy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. Co takiego się stało przez sześć lat, że nagle ta sprawa stała się ważna?! Ano polityka się stała, wybory prezydenckie i osobista niechęć Tuska do śp. Lecha Kaczyńskiego” – przekonywał szef klubu radnych PiS w Gdańsku.

