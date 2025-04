Skandal na Westerplatte. Zniszczono flagi Polski i Unii Europejskiej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformowało, że w nocy 1 na 2 kwietnia 2025 r. na terenie Westerplatte doszło do znieważenia symboli państwowych – podał portal trojmiasto.pl. Nieznani sprawcy spalili część z 11 flag Polski oraz Unii Europejskiej. Uszkodzone zostały również elementy masztów: linki i mechanizmy kołowrotowe. Straty oszacowano na około 10-15 tysięcy złotych.

Władze muzeum o sprawie powiadomiły policję. „Deklarujemy pełną współpracę z organami ścigania. Przekażemy też wszelkie posiadane dowody, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy oraz wyjaśnieniu okoliczności tego incydentu” – zaznaczyło gdańskie muzeum.

Nieznani sprawcy zerwali i spalili polskie flagi na Westerplatte. „Stanowczo potępiamy"

„Z głębokim ubolewaniem przyjęliśmy ten akt wandalizmu i stanowczo potępiamy niszczenie flag Rzeczypospolitej Polskiej, której z najwyższym poświęceniem bronili westerplatczycy. Dokonanie tego czynu w miejscu tak ważnym dla polskiej historii zasługuje na jednoznaczne potępienie” – brzmi fragment komunikatu.

Na koniec podsumowano, że władze Muzeum II Wojny Światowej „mają nadzieję, że wobec sprawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje”. Za publiczne znieważenie znaku lub symbolu narodowego, w tym flagi państwowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

Zgłoszenie ws. wandalizmów policja otrzymała w czwartek około godziny 13. Oprócz spalenia flag na drodze do pomnika Obrońców Westerplatte doszło do kradzieży z włamaniem oraz usiłowania włamania do trzech punktów gastronomicznych. Na miejscu pracują śledczy, którzy wykorzystują m.in. psa tropiącego. Analizowane są również kamery monitoringu.

