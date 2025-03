Tusk zapowiedział „marsz patriotów”. Padła konkretna data

12 kwietnia przez Warszawę przejdzie marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. Organizuje go europoseł PiS Patryk Jaki, a do wzięcia w nim udziału zaprasza prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zaprasza na marsz w Warszawie

Kaczyński zaprosił do udziału w marszu poprzez wpis w mediach społecznościowych.

„Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha. Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my – ludzie kochający Polskę – tu jesteśmy” – czytamy.

Wcześniej do udziału w marszu zapraszał europoseł Patryk Jaki. – Mamy tysiącletnią historię, w tym roku obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, to tysiąclecie państwa polskiego. Organizujemy społeczne obchody tej rocznicy. Ich kulminacją będzie marsz patriotów. Zachęcamy do wzięcia biało-czerwonych flag i wzięcia udziału w marszu 12 kwietnia – mówił przed miesiącem polityk.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. Zapowiedział „marsz patriotów”

Do kwestii marszu organizowanego przez polityków PiS odniósł się premier Donald Tusk. Jego zdaniem najlepszą odpowiedzią na marsz opozycji, będzie... zorganizowanie własnego marszu.

„Najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów. Bo ten maj zdecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba” – napisał w portalu X. „Jesteśmy umówieni? Niedziela, 11 maja, Warszawa, w samo południe. Dajcie znać, czy będziecie!” – wezwał swoich zwolenników.

Marsz zapowiedziany przez Donalda Tuska ma się odbyć tuż przed wyborami prezydenckimi. Przypomnijmy, że przed dwoma laty, także za pomocą wielkiego marszu w Warszawie, Donald Tusk mobilizował wyborców przed wyborami parlamentarnymi przy pomocy „Marszu Miliona Serc”.

Czytaj też:

„Mentzen gra kartą underdoga, Hołownia jest cieniem samego siebie”Czytaj też:

Trzaskowski zmierzy się „jeden na jeden” z Mentzenem? Stawia warunek