„Mentzen gra kartą underdoga, Hołownia jest cieniem samego siebie”

Wszyscy są praktycznie przeciwko niemu. Nie słyszymy o nim niczego pozytywnego. I on może to idealnie wykorzystać, grać kartą „jestem słabszy, ale walczę” – o tiktokowym i sondażowym fenomenie Sławomira Mentzena mówił w podcaście „Wprost Przeciwnie” Janek Strojny, autor książki „Nie zostawaj influencerem”, który na co dzień śledzi poczynania polityków w sieci, głównie na TikToku. – Rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości i mam takie wrażenie, że u nich gaśnie poczucie, że wygrana jest w zasięgu ręki. Bo przecież z takimi hasłami, z takim przekonaniem zaczęli tę kampanię – o kampanijnej kuchni mówiła dziennikarka „Wprost”, Agnieszka Niesłuchowska.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": „Czym" się dzisiaj wygrywa wybory? Agnieszka Niesłuchowska: Tak jak w każdej dziedzinie, trzeba mieć jasną wizję tego, z czym wychodzimy do wyborów, trzeba być pewnym siebie, trzeba być wiarygodnym. To splot różnych cech osobowości, ale też umiejętności, kwalifikacji pozwalających na to, by przebić się w gąszczu kandydatów. A czy wybory wygrywa się w mediach społecznościowych? Janek Strojny: Na przykładzie Mentzena możemy zauważyć, że to na pewno wpływa pozytywnie. (…) A u Hołowni? Jego aktywność w mediach społecznościowych, choć stała, wydaje się mało efektywna. J.S.: Hołownia jest najczęściej publikującym na TikToku kandydatem na prezydenta, jednocześnie nie przekłada się to w żaden sposób na jego zasięgi. Najskuteczniejszy jest Mentzen, który potrafi wygenerować 50 milionów wyświetleń miesięcznie, dwa miesiące z rzędu. W czasie „piku" u Hołowni było około 20 milionów. W tym momencie Szymon Hołownia jest cieniem samego siebie.