Dramat głodzonej 3-latki. Nowe informacje o stanie Helenki

Do szpitala w Zielonej Górze Helenka trafiła w niedzielę 15 grudnia. 3,5-letnie dziecko było skrajnie wygłodzone, ważyło zaledwie 8 kilogramów. Helenkę na nocną świąteczną opiekę zdrowotną w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przywieźli sami rodzice. To oni mieli doprowadzić dziewczynkę do takiego stanu.

Głodzona Helenka na oddziale intensywnej terapii

– Z tego co ustaliliśmy, to rodzice wprowadzali rodzaj restrykcyjnej diety opartej na owocach, głównie na winogronach. Oprócz tego była też karmiona piersią. Dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii medycznej. Została nawodniona, wdrożono żywienie dojelitowe i dożylne – przekazała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa szpitala w Zielonej Górze.

19 grudnia informowano, że stan zdrowia Helenki ulegał poprawie. Dziecko nawiązywało kontakt, próbowało siadać, przyjmowało też pokarm w postaci mleka. Wiadomo jednak, że święta będzie musiała spędzić w szpitalu. Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rzeczniczka szpitala zapewniała, że 3-latką będzie miał kto się zająć.

Helenka spędzi święta w szpitalu

– W tym okresie przedświątecznym mamy mnóstwo wolontariuszy i zbiórek. To wszystko do nas dociera i zawsze jest roznoszone głównie po oddziałach pediatrycznych, dziecięcych, ale podarunki trafiają też na oddział intensywnej terapii. Większość małych pacjentów staramy się na święta wypisywać do domu, no ale Helenka ze względu na stan zdrowia nie będzie wypisana – mówiła Malcher-Nowak.

– Jest też wigilijna kolacja, ale Helenka z niej nie skorzysta, z oczywistych powodów. Personel intensywnej terapii cały czas dba o te dzieci, żeby one się dobrze czuły, niezależnie od tego czy to są święta, czy nie. Ja myślę, że dla tej dziewczynki w tym momencie, to aż tak dużego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że jest zaopiekowana i powoli wraca do zdrowia – dodawała.

Sprawa 3-letniej Helenki. Rodzice w areszcie

Prokuratura przekazała, że gdy dziecko opuści szpital, to trafi do wyznaczonej rodziny zastępczej. W stosunku do rodziców sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, do 16 marca 2025 roku. Za liczne zaniedbania grozi im do 20 lat więzienia.

Medycy ujawnili, że dziewczynka cierpi nie tylko na fizyczne dolegliwości, takie jak trudności w połykaniu, lecz także na poważne problemy psychiczne. Z powodu wielomiesięcznych zaniedbań Helenka ma zdiagnozowane opóźnienie w rozwoju intelektualnym.

