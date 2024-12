Nowe informacje w sprawie zaginionej Weroniki Jędras. Uchwyciła ją kamera monitoringu

Weronika Jędras to 23-letnia studentka Politechniki Wrocławskiej. Kobieta zaginęła 17 grudnia. Widziano, jak wsiada do pociągu na dworcu głównym we Wrocławiu i kieruje się do Szklarskiej Poręby. Jej bliscy podejrzewali, że mogła tan nie dotrzeć.

Zaginięcie Weroniki Jędras

„Na odcinku Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Miasto było przewrócone drzewo i komunikacja zastępcza. Może ktoś ją zauważył i wie, czy wsiadła do autobusu zastępczego” – pisał w mediach społecznościowych ojciec dziewczyny. Podkreślał, że zostawiła ona swój telefon w domu.

Interia donosi, że 23-latka dotarła do celu podróży. Śledczy mieli zabezpieczyć nagranie monitoringu, na którym widać ją, jak porusza się ulicami Szklarskiej Poręby. – Obecnie prowadzimy czynności w tej sprawie na szeroką skalę – zapewniał Wojciech Jabłoński, rzecznik policji we Wrocławiu.

– Z zabezpieczonych nagrań wynika, że dziewczyna dotarła do Szklarskiej Poręby – dodawał. Przekazał też, że szła sama, spokojnym krokiem. Nie widać było, by ktoś ją śledził.

Rysopis zaginionej studentki

W niedzielę 22 grudnia rano ojciec zaginionej udostępnił wpis, w którym zaapelował do swojej córki. „Wera, jesteśmy jeszcze jeden dzień w górach, jutro zaczniemy czekać na Ciebie w domu, jeśli możesz, daj znać, gdzie jesteś” – prosił. Dziękował też za pomoc w poszukiwaniach Weroniki.

Weronika Jędras ma 170 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Jasnobrązowe włosy sięgają jej do ramion. Jej oczy są koloru zielonego. W dniu zaginięcia mogła mieć na sobie brązowy kożuch.

Osoby posiadające informacje na temat zaginionej studentki proszone są o pilny kontakt z policją. W tej kwestii można kontaktować się także pod numerem telefonu: 536 595 647 lub 600 365 196.

