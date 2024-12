Marcin Romanowski z ochroną międzynarodową na Węgrzech. Nowe informacje

– Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej – poinformował 19 grudnia mecenas Bartosz Lewandowski za pośrednictwem platformy X.

Obrońca Romanowskiego ujawnił szczegóły

Mec. Lewandowski wskazałł, że taka decyzja zapadła w związku z ustawą o prawie azylu. W ocenie byłego wiceszefa MS i jego obrońcy polski rząd i podległa mu prokuratura krajowa podejmują działania naruszające prawa i wolności polityka PiS.

Polityk PiS, wnosząc o ochronę, argumentował, że „politycznie motywowane działania ze strony służb i PK skutkowały m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego”. „Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego” – czytamy we wpisie mec. Lewandowskiego.



Wcześniej pojawiały się sugestie, że polityk może ukrywać się u współpracowników Viktora Orbána. Media spekulowały, że znajduje się on w jednym z ośrodków związanych z Opus Dei (prałatura personalna, powstała z inicjatywy Josemarii Escrivy de Balaguera), lecz jej przedstawiciele opublikowali komunikat, w któyrm zaprzeczyli tym wieściom. Dziennikarze Radia Eska pisali zaś, że Romanowski – po wyjściu ze szpitala w Lublinie – poleciał do Berlina, a stamtąd rzekomo na wybrzeże Hiszpanii.

Romanowski decyzją sądu ma trafić do aresztu tymczasowego, co ma związek ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim list gończy (obowiązujący w Polsce), a następnie Europejski Nakaz Aresztowania.

Tusk o azylu: Nie ja będę w trudnej sytuacji, tylko Orbán

Węgierski portal Telex podał niedawno, że Viktor Orbán może wkrótce udzielić azylu politycznego obywatelowi Polski. Możliwe, że chodzi właśnie o Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości. Szef węgierskiego rządu mówił o tym 10 grudnia, w Fundacji Szélla Kálmána – dzień po tym, gdy zdecydowano o tymczasowym aresztowaniu polityka. Warto podkreślić jednak, że Orbán nie wymienił go z imienia i nazwiska.

Telex uważa jednak, że poseł „może mieć powody”, by zwrócić się o azyl do Budapesztu. Warto dodać, że w wywiadzie opublikowanym przez tygodnik „Mandiner” Orbán, zapytany o uchodźców politycznych, powiedział, że Węgry „oferują schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju”.

W czwarte po południu, w Brukseli, o Węgry i Romanwskiego zapytano premiera Donalda Tuska. – Jeśli miałoby dojść do niezgodnych z prawem decyzji w Budapeszcie, typu azyl polityczny albo nierespektowanie europejskiego nakazu aresztowania, to nie ja będę w trudnej sytuacji, tylko Viktor Orbán – zaznaczył szef polskiego rządu.

