Religia w szkołach pod znakiem zapytania. Episkopat ostro o pomysle MEN

W opublikowanym 23 grudnia 2024 roku komunikacie biskupi podkreślają, że zmiany są szkodliwe z punktu widzenia wychowawczego i zostały wprowadzone bez wymaganych konsultacji z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi.

Od września 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, ocena z lekcji religii nie jest wliczana do średniej ocen ucznia. Ponadto wprowadzono możliwość łączenia klas dzieci i młodzieży w różnym wieku edukacyjnym w większe grupy wyłącznie na zajęciach z religii. Biskupi wskazują, że takie działania pozbawiają uczniów motywacji do uczestnictwa i angażowania się w lekcje religii oraz naruszają prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co gwarantuje Konstytucja RP (art. 53).

Religia pozostanie w szkołach? Ostry konflikt między MEN i KEP

Dodatkowo MEN zapowiada kolejne zmiany, które miałyby wejść w życie we wrześniu 2025 roku. Dotyczą one redukcji liczby godzin nauczania religii do jednej tygodniowo oraz organizowania tych lekcji przed lub po obowiązkowych zajęciach szkolnych. KEP uważa, że takie rozwiązania w znaczący sposób ograniczą dostęp uczniów do lekcji religii i są dyskryminujące. Nie uwzględniono również okresów ochronnych dla nauczycieli religii, co może prowadzić do naruszenia ich praw pracowniczych.

W październiku 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Episkopatu z reprezentantami MEN, podczas którego strona kościelna, reprezentowana przez bp. Wojciecha Osiala i bp. Arkadiusza Trochanowskiego, wyraziła swoje wątpliwości i sprzeciw wobec proponowanych zmian. Mimo to kompromisowa propozycja Kościoła polegająca na wprowadzeniu obligatoryjności nauczania religii lub etyki oraz stopniowej redukcji godzin religii w szkołach średnich została odrzucona przez stronę rządową.

Kongregacja zapowiada "podjęcie kroków"

W odpowiedzi na działania MEN KEP zapowiada podjęcie dalszych kroków prawnych mających na celu powstrzymanie wprowadzanych zmian. Biskupi apelują również do rodziców i organizacji społecznych o zaangażowanie się w obronę praw wierzących. Komunikat Prezydium KEP zostanie odczytany w kościołach 1 stycznia 2025 roku podczas Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.

Warto zauważyć, że według badań opublikowanych w październiku 2024 roku 30% wyborców Prawa i Sprawiedliwości popiera zmiany w organizacji lekcji religii proponowane przez MEN. Jednakże przedstawiciele Kościoła, w tym Prymas Polski abp Wojciech Polak, podkreślają, że zmiany te mogą negatywnie wpłynąć na wychowanie młodzieży i ograniczyć ich dostęp do edukacji religijnej.

Kontrowersje wokół organizacji lekcji religii w polskich szkołach publicznych trwają od wielu miesięcy. Minister Edukacji Barbara Nowacka argumentuje, że zmiany mają na celu zapewnienie lepszych warunków dla uczniów, zwłaszcza w obliczu spadającej liczby dzieci uczęszczających na religię. Jednakże strona kościelna obawia się, że proponowane rozwiązania mogą prowadzić do marginalizacji nauczania religii w systemie edukacji.

Debata na temat miejsca religii w polskich szkołach jest złożona i dotyczy zarówno kwestii prawnych, jak i społecznych. Z jednej strony istnieje potrzeba dostosowania systemu edukacji do zmieniających się realiów społecznych i spadającej liczby uczniów uczestniczących w lekcjach religii. Z drugiej strony ważne jest poszanowanie praw rodziców i uczniów do edukacji zgodnej z ich przekonaniami oraz zapewnienie równych warunków dla wszystkich przedmiotów nauczania.

W obliczu braku porozumienia między MEN a KEP przyszłość organizacji lekcji religii w polskich szkołach pozostaje niepewna. Obie strony deklarują chęć dalszych rozmów, jednak osiągnięcie kompromisu wydaje się być trudnym zadaniem. Tymczasem nauczyciele, rodzice i uczniowie oczekują na ostateczne decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ na ich codzienne życie szkolne

