Rzecznik KEP skomentował stanowisko MEN ws. lekcji religii. „Ogromne mijanie się z prawdą”

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odniósł się w Polsat News do kwestii wyprowadzenia religii ze szkół. Ks. Leszek Gęsiak zaznaczył, że religia „przekazuję wiedzę o wartościach”, która nie znajduje się na innych przedmiotach. Zdaniem rzecznika KEP jeśli ten przekaz zostanie wyprowadzony ze szkół i dzieci nic nie dostaną w zamian, to zostanie popełniona „ogromna szkoda”. – To jest coś co biskupi w trudnych rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej starali się pokazać – zaznaczył duchowny.

Ks. Gęsiak przypomniał, że przedstawiciele Kościoła proponowali, aby opcją były również lekcje etyki. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „obserwuje rozmowy z MEN od roku”. – Proszę mi wybaczyć, ale jeśli dzisiaj ze strony rządowej pada określenie, że nie ma otwartości na wolę dialogu ze strony Kościoła – bardzo delikatnie powiem – to jest ogromne mijanie się z prawdą – powiedział ks. Gęsiak.

Zmiany w nauczaniu lekcji religii. Rzecznik KEP komentuje słowa Barbary Nowackiej

Rzecznika KEP powtórzył, że „prośba o dialog i porozumienie trwa właściwie od roku”. – Dopóki nie było sytuacji granicznej, staraliśmy się, aby wszystko pozostało tak, by można o tych rzeczach rozmawiać i kuluarowo, i oficjalnie, w granicach danych nam możliwości. Często tych możliwości nie było – przekonywał ks. Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wyjaśniał, że strona kościelna dostawała materiały do konsultacji.

– Jeśli pani minister (Barbara Nowacka – red.) mówi, że sprawami religii zajmują się Kościoły, to niech wysłucha naszych argumentów, ale i weźmie poważnie pod uwagę – dodał ks. Gęsiak. Rzecznik KEP zapewniał, że „wiele propozycji zostało złożonych przez stronę kościelną”, ale ostatecznie przekaz z Ministerstwa Edukacji Narodowej był taki, że resort „i tak zrobi swoje”.

