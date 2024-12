Zgrzyt w koalicji. Petru jednym zdaniem rozwścieczył Żukowską

Ryszard Petru zamieścił wpis w mediach społecznościowych, który wywołał zgrzyt wśród polityków koalicji rządzącej. Poseł Polski 2050 stwierdził, że „dobrobyt bierze się z pracy a nie z programów socjalnych”.

Petru jednym zdaniem rozwścieczył Żukowską

Te słowa wyraźnie wzburzyły Annę Marię Żukowską. „Skoro tak, to zasuwaj dalej w Biedronce na swój dobrobyt” – odparła parlamentarzystka Lewicy. W ten sposób nawiązała do wigilijnej akcji Ryszarda Petru. Polityk, który jest jednym z najgłośniejszych krytyków pomysłu wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego 24 grudnia, postanowił pójść w Wigilię do pracy w jednym ze sklepów sieci Biedronka na warszawskim Wilanowie.

W odpowiedzi na krytykę ze strony Anny Marii Żukowskiej, Ryszard Petru tłumaczył, że „PKB to suma wysiłku nas wszystkich”. „Jak pani leniuchuje, to do PKB nie kontrybuuje” – tłumaczył.

Wymiana uprzejmości między członkami koalicji rządzącej nie umknęła uwadze Dominika Tarczyńskiego. „Fajna ta wasza kolacja, pełna rozdwojenia politycznej jaźni” – kpił europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Na ten wpis zareagowała Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy poczuła się wywołana do tablicy i stwierdziła, że obecna „koalicja rządząca jest lepsza niż Tarczyńskiego z Mejzą”.

Po czym politycy przeszli do licytowania się, w której koalicji są gorsi politycy. „Romana nic nie przebije” – napisał Dominik Tarczyński. „Przebije: Romanowski” – ripostowała polityczka Lewicy.

Żukowska obraziła pracowników Biedronki?

Tymczasem internauci zwrócili uwagę na fakt, że słowa Anny Marii Żukowskiej skierowane do Ryszarda Petru, mogły zostać bardzo źle odebrane przez osoby, które pracują na co dzień w sklepach. „Tym jednym zdaniem ubliżyła Pani tym wszystkim, którzy ciężko pracują w Biedronce i w innych sklepach. Słabo wyszło”; „To, co pani odpowiedziała Ryśkowi. jest tak słabe i uwłaczające tym co pracują w Biedronkach że aż dziwi. Nikt nikomu nie narzuca pracy gdziekolwiek. Każdy pracuje tam gdzie mu pasuje i adekwatnie do umiejętności” – pisali komentatorzy.

