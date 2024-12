Fatalne wieści z Cieszyna po pożarze kamienicy. Nowe informacje służb

Około północy w niedzielę zakończyła się akcja ratownicza w Cieszynie. Szef Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski przekazał w trakcie briefingu prasowego tragiczne wiadomości. Na miejscu katastrofy znaleziono ciała dwóch osób. Na miejscu nadal pracują służby, ponieważ w pogorzelisku znajduje się sporo łatwopalnego materiału, dlatego konieczne jest zabezpieczenie terenu.

Cieszyn. Dwie osoby zmarły po pożarze kamienicy

– Po godzinie 21 na drugiej kondygnacji ze strony zewnętrznej została zlokalizowana jedna osoba, która została wydobyta i przekazana do namiotu do dalszych czynności policji i prokuratury. Dwie godziny później została znaleziona druga osoba – powiedział przedstawiciel PSP dodając, że u obu osób nie było żadnych oznak życia.

W kamienicy zameldowanych było 11 osób. W momencie tragedii w środku przebywało trzech mieszkańców. Jedna z osób wydostała się o własnych siłach i trafiła do szpitala z niewielkimi obrażeniami. Ofiary śmiertelne to 78-letnia kobieta, która miała mieszkać na pierwszym piętrze budynku oraz 46-letni mężczyzna, którego niedziałający telefon wcześniej odnalazły służby.

„Łączymy się w bólu z bliskimi oraz rodzinami ofiar tej tragedii. W tych trudnych chwilach przesyłamy wsparcie i otuchę. Jesteśmy myślami ze wszystkimi dotkniętymi tą tragiczną sytuacją” – napisano w komunikacie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Cieszyn. Dlaczego doszło do pożaru kamienicy?

Do dramatycznych wydarzeń na Śląsku doszło w nocy z soboty na niedzielę 29 grudnia. W kamienicy przy ulicy Głębokiej 32 wybuchł pożar. Chwilę później kamienica się zawaliła. Ogień przeniósł się także na co najmniej jeden sąsiedni budynek. – Na ostatnich kondygnacjach wybuchł pożar, został on ugaszony przez straż pożarną. Wszystkie są obecnie zabezpieczone – komentował Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna.

Przyczyny eksplozji pozostają na razie nieznane. Prokuratura przekazała, że brane są pod uwagę wszystkie scenariusze zdarzeń. Początkowo sugerowano, że w kamienicy mogło dojść do wybuchu gazu, jednak straż pożarna nie potwierdziła tych ustaleń. – Ani nie potwierdzamy, ani nie zaprzeczamy. Jest za wcześnie, by przesądzać, dlaczego wybuchł pożar – powiedziała rzeczniczka komendanta PSP Aneta Gołębiowska.

Czytaj też:

Wstrząsające relacje świadków tragedii w Cieszynie. Są nowe informacje służbCzytaj też:

Wybuch biokominka zmienił jej życie. „Czułam, że się palę i nie mogę zgasić”