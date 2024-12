Wyszukiwania w Google wiele mówią o Polakach. Tego szukaliśmy najchętniej

Teraz, na koniec 2024 roku, tak samo jak w poprzednich latach, Google opublikowało zestawienie trendów, czyli tego, co Polacy wyszukiwali najchętniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Trendy podzielone zostały na trzy kategorie: najszybciej zyskujące na popularności, ludzie i filmy. W każdej z kategorii przedstawiono 10 wyszukiwań. Co znalazło się w poszczególnych z nich?

To wyszukiwali Polacy w Google. Kategoria: Najszybciej zyskujące na popularności

Zestawienie w kategorii najszybciej zyskujących na popularności wyszukiwań na 10 miejscu otwiera polska bokserka Julia Szeremeta, która zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tuż przed nią na 9 i 8 miejscu znaleźli się kolejno polski aktor Jerzy Stuhr, który zmarł w lipcu tego roku, oraz brytyjski muzyk i członek zespołu One Diraction Liam Payne, który zmarł w październiku.

Miejsca od 7 do 5 zdominowane zostały przez wydarzenia. Znalazły się na nich kolejno igrzyska olimpijskie w Paryżu, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe 2024. Na 4 miejscu znalazła się za to TV Republika.

Podium wśród wyszukiwań najszybciej zyskujących na popularności otwiera Budda, czyli polski youtuber zatrzymany przed dwoma miesiącami przez CBŚP. Przed nim znalazły się wybory w USA. Na najwyższym stopniu w kategorii znalazły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024.

To Polacy wyszukiwali w Google. Kategoria: Ludzie

Kolejną uwypukloną przez Google kategorią są ludzie. Tutaj na ostatnim miejscu znalazł się Mariusz Kamiński, polski europoseł i były szef MSWiA, który w styczniu trafił do aresztu. Przed nim znaleźli się młody hiszpański piłkarz Lamine Yamal i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Na miejscach od 7 do 5 znalazły się trzy kobiety. Są to kolejno: algierska bokserka i mistrzyni olimpijska w kategorii do 66 kg Imane Khelif, wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych i kandydatka w tegorocznych wyborach Kamala Harris oraz tajwańska bokserka i mistrzyni olimpijska w kategorii do 57 kg Lin Yu-ting. Przed nimi znalazł się polski tenisista Hubert Hurkacz.

Na najniższym podium w kategorii ludzi znalazł się Donald Trump, były i przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, który pokonał Kamalę Harris w niedawnej walce o Biały Dom. Na drugim miejscu znalazła się osoba, która już pojawiła się w poprzedniej kategorii – Julia Szeremeta. Analogicznie na pierwszym miejscu znalazł się Budda.

To Polacy wyszukiwali w Google. Kategoria: Filmy

Zestawienie 10 najchętniej wyszukiwanych przez Polaków filmów otwiera animacja W głowie się nie mieści 2, przed którą znalazła się kontynuacja kultowego hitu – Gladiator 2.

Na 8 miejscu znalazł się kandydat do Oscara Strefa interesów, na 7 miejscu musical Beetlejuice Beetlejuice, a na 6 miejscu horror Terrifier 3.

Pierwsze 5 tytułów otwiera Diuna 2, przed którą znalazł się Oppenheimer. Najniższe miejsce podium należy do Saltburn, środkowe do Deadpool & Wolverine, a na pierwszym miejscu znalazła się polska Akademia Pana Kleksa.

To Polacy wyszukiwali w Google. Pozostałe kategorie

Poza głównymi kategoriami przedstawionymi w trendach Google, internauci znaleźć mogą także inne kategorie, w których pojawiają się tzw. zapytania ogólne. Są to m.in. pytania zaczynające się od „ile…”, „co to jest…” czy „co to znaczy”.

W przypadku pytań o „ile…” podium kształtuje się następująco. Na najniższym miejscu znajduje się pytanie o to, ile w 2024 roku zebrało WOŚP. Kolejnym wyszukaniem jest to, ile medali olimpijskich ma Polska. Na najwyższym miejscu znalazło się pytanie o to, ile zarabia radny gminy.

Jeśli chodzi o wyszukiwania z kategorii „co to jest…”, to na 3 miejscu znalazła się hemoglobina, na 2 miejscu azbest, a na 1 miejscu arkusz BFG.

Podium w kategorii „co to znaczy…” otwiera ponownie pojawiający się w zestawieniu azbest. Na środkowym miejscu znalazło się hasło akustyczny. Najwięcej zapytań dotyczyło zaś hasła CPK.

Czytaj też:

Tak Polacy zaszaleją w sylwestra. Zaskakujący sondażCzytaj też:

Zmiany w wypłatach od 1 stycznia. Obejmą 3 mln Polaków