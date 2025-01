Prof. Michał Zembala: Dobrze jest, jeśli lekarz lub pielęgniarka jest przez moment pacjentem

Nagrody trafiły także w ręce przedstawicieli środowisk pacjentów i mediów. Nagrodę „Omnia Pro Infirmis: Wszystko dla Chorych” – przyznawaną osobom, które w swojej pracy zawodowej cechują się wyjątkową etyką i oddaniem dla pacjentów – otrzymał prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ds. klinicznych i rozwoju badań medycznych.

Jedna z najważniejszych nagród dla prof. Michała Zembali

– To dla mnie wielka przyjemność i przywilej. To jedna z najważniejszych nagród, które miałem okazję otrzymać. To jest nagroda przede wszystkim dla całego zespołu. Dla mnie jest szczególna z tego powodu, że te nagrody przyznawane są nie tylko lekarzom, ale również pacjentom, organizacjom pacjenckim, wizjonerom, organizacjom ochrony zdrowia – powiedział prof. Michał Zembala.

Siła lekarza w autentyczności, szacunku w kontakcie z pacjentami

– W stosunku do chorego jestem normalny, bezpośredni, niepompatyczny. Jeżeli w tym jest moja siła, w tej autentyczności i takim przekazie czysto ludzkim, to bardzo się z tego cieszę. Dobrze jest, jeśli lekarz albo pielęgniarka jest przez moment pacjentem. Kilka lat temu trafiłem do szpitala. Uważam, że dobrze jest być po drugiej stronie. Zobaczyć, jak to jest być pacjentem, zobaczyć, jak to jest egzystować w tym naszym systemie ochrony zdrowia, który ma plusy i minusy.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prof. Michał Zembala pełni rolę prorektora do spraw klinicznych. – Moim zadaniem jest stworzenie bazy klinicznej dla tamtejszych studentów. To cenna inicjatywa na wschodniej ścianie Polski.

- Jeżeli udałoby nam się przekazać młodym adeptom, że podstawą funkcjonowania lekarza jest relacja lekarz – pacjent, byłoby to już naprawdę bardzo dużo

– dodaje profesor.

