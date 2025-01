Zatrzymano podejrzanego o stalking. Wysłał kobiecie 40 tys. wiadomości

Pod koniec grudnia w jednym z mieszkań na terenie powiatu prudnickiego zatrzymano mężczyznę, podejrzanego o stalking. 39-latek od dłuższego czasu był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Kielcach, ukrywał się jednak poza granicami kraju. Kiedy przyjechał do rodziny na święta, czekali na niego już prudniccy funkcjonariusze. Zapukali do drzwi jego mieszkania i zatrzymali zaskoczonego mężczyznę.

39-latek zatrzymany za stalking

39-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnie został dowieziony do prokuratury gdzie usłyszał zarzuty, dotyczące stalkingu. Mężczyzna podejrzany jest o to, że przez blisko 2 lata uporczywie nękał swoją byłą partnerkę. W tym czasie wysłał jej prawie 40 tysięcy wiadomości, które zawierały między innymi wulgaryzmy, wyzwiska, groźby oraz swoje nagie zdjęcia.

Mieszkańcowi powiatu prudnickiego za wymienione wyżej czyny grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo stalkingu uregulowane jest w art. 190a Kodeksu karnego. Stalking polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej oraz wzbudzaniu u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo też istotnego naruszania jej prywatności.

Artykuł 190a kodeksu karnego

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak reagować na uporczywe nękanie?



Policja podkreśla, że w pierwszej kolejności należy wyraźnie oświadczyć, że nie życzysz sobie działań danej osoby. Żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, nachodzenia cię w pracy, przysyłania listów itp. W następnym kroku należy rozpocząć dokumentowanie zachowań sprawcy, np. poprzez zapisanie treści e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania.

Policjanci podkreślają, że warto gromadzić dane na temat niechcianych działań stalkera. Jeśli agresor niszczy twoje mienie, również dokumentuj te działania (na przykład fotograficznie) i gromadź rachunki, by można było prawidłowo ocenić wielkość strat.

Co zrobić, kiedy padło się ofiarą stalkingu:

• Jeśli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 112. Pamiętaj, że ignorowanie takiego zachowania może spowodować jeszcze większe zagrożenie.

• Poinformuj policję o swoich obawach. Złóż zawiadomienie wraz z wnioskiem o ściganie. Zawiadomienie o przestępstwie można złożyć również bezpośrednio w prokuraturze.

• Możesz skorzystać z pomocy biura detektywistycznego, porad prawnika, a także wsparcia psychologa. Policja zwraca uwagę, że działalność stalkera może doprowadzić ofiarę nawet do prób samobójczych.

Czytaj też:

Prywatny detektyw o stalkerach. Przed tym przestrzega ofiary nękaniaCzytaj też:

OnlyFans zacznie rządzić światem? 11-latki zakładają konta mamione łatwą kasą z sieci