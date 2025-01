Ryszard Czarnecki komentuje związek syna z Marianną Schreiber „Bycie razem to nie jest łatwa rzecz”

Związek Marianny Schreiber z Przemysławem Czarneckim rozkwita. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych kobieta wrzuciła zdjęcia ze wspólnie spędzonych świąt, sylwestra, czy wyjścia na basen, na którym ukochany trzyma ją „na barana”.

Zatem nie tylko jej były partner – Łukasz Schreiber chwali się nowym związkiem. Polityk PiS wrzucił bowiem ostatnio zdjęcie z sylwestra, na którym jest ze swoją z nową partnerką.

Na zdjęciach wrzuconych przez Mariannę Schreiber ze świąt możemy też dostrzec ojca jej partnera – Ryszarda Czarneckiego. Europoseł PiS w rozmowie z Plejadą skomentował związek syna. – Marianna Schreiber zyskuje przy bliższym poznaniu – wskazał polityk.

„Zyskuje przy poznaniu osobistym”

– Pani Marianna jest na pewno bardziej mądra, inteligentna, bardziej miła niż jej obraz medialny. Absolutnie zyskuje przy poznaniu osobistym. Nie poznałem jej teraz, bo już wcześniej mi ją Przemysław przedstawiał. To było szereg tygodni temu – powiedział dla portalu Plejada Ryszard Czarnecki.

Odniósł się również do kontrowersji związanych z partnerką syna. – Na pewno jest osobą, której obraz medialny jest nieadekwatny do rzeczywistości, choć być może też jest tak, że ona te kontrowersje jakoś wykorzystuje- powiedział europoseł.

Za to Ryszard Czarnecki ceni Mariannę Schreiber

Europoseł w rozmowie z Plejadą wskazał również, za co ceni Mariannę Schreiber. – Jest rodzinna i ceni wartości rodzinne. To jest u niej autentyczne – wskazał Ryszard Czarnecki. Dodał też, że Marianna jest osobą bardzo inteligentną. – Odniosłem takie wrażenie i mam dobrą opinię na jej temat – powiedział polityk.

Został on również zapytany o szansę związku Przemysława Czarneckiego z Marianną Schreiber.

– Życzę im jak najlepiej. Bycie razem to nie jest łatwa rzecz. Sam o tym wiem, ze swojego długiego życia. Jeżeli będą mądrzy i będą chcieli, to będą razem – powiedział w rozmowie z Plejadą Ryszard Czarnecki. Dodał również, że nie ma co jeszcze zbyt szybko wybiegać na temat ich potencjalnego ślubu.

