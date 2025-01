Łukasz Schreiber pokazał nową partnerkę. Internauci zwrócili uwagę na jedną rzecz

Łukasz Schreiber przy okazji Sylwestra uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego prywatnego życia. Polityk Prawa i Sprawiedliwości pokazał w mediach społecznościowych fotografię, na której pozuje w objęciach tajemniczej blondynki.

Łukasz Schreiber pokazał nową partnerkę. Kim jest Weronika Reiter?

Zdjęcie sugeruje, że może być to nowa partnerka parlamentarzysty PiS. „Życzymy wam z Weroniką cudownego Nowego Roku 2025!” – napisał Łukasz Schreiber pod fotografią. „Magicznie!” – dodał były minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Ta „tajemnicza blondynka” to Weronika Reiter, która – jak wynika z jej profilu na Instagramie – zajmuje się modelingiem.

Łukasz Schreiber z nową partnerką. Internauci komentują

Pod postem Łukasza Schreibera zaroiło się od komentarzy. „I chłop wreszcie uśmiechnięty”; „przy tej kobiecie w końcu pan się uśmiecha, dobry wybór” – pisali internauci nawiązując przy tym do faktu, że polityk ma na fotografii niespotykany dotąd uśmiech.

Inni komentatorzy zastanawiali się, czy Łukasz Schreiber jest już rozwiedziony ze swoją żoną Marianną Schreiber. Zarzucali hipokryzję posłowi, który ma konserwatywne poglądy a związał się z nową partnerką, oficjalnie będąc jeszcze mężem Marianny Schreiber.

„Szybko poszło. Po bożemu, jak to u was bywa”; „rozwód już macie czy żyjecie w grzechu?”; „ach te katolickie, konserwatywne wartości”; „dwoje dorosłych ludzi bombarduje się zdjęciami z nowymi partnerami w internecie i szkoda, że żadne z was w tym wszystkim nie widzi córki, która na to patrzy” – czytamy w komentarzach zamieszczonych w sieci.

Jeszcze inni obserwatorzy nie odnieśli się do życia uczuciowego Łukasza Schreibera, tylko wytknęli politykowi, że ma na regale m.in. biografie Stalina oraz Lenina.

