Brutalny atak w parku miejskim w Płońsku. Po wszystkim sąd wypuścił nożownika

Spokojny spacer 37-letniego mieszkańca Płońska zamienił się w dramat. W parku przy ul. Wolności doszło do brutalnego ataku, w którym napastnik, uzbrojony w nóż, zaatakował, jak się później okazało, swojego znajomego. Ofiara doznała obrażeń, które wymagały hospitalizacji.

Atak nożem w Płońsku. Policja zatrzymała sprawcę, sąd go wypuścił

„Policjanci po otrzymaniu opisu napastnika od razu podjęli działania, by jak najszybciej ustalić miejsce pobytu mężczyzny. Funkcjonariusze zauważyli 26-latka na jednej z ulic miasta, gdy spokojnie szedł chodnikiem” – relacjonowała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Podczas przeszukania zatrzymanego, w torbie, którą miał przy sobie, znaleziono nóż, który prawdopodobnie posłużył do ataku. Zatrzymany trafił do aresztu, lecz decyzją sądu zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Zarzuty i decyzja sądu

26-letni napastnik usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego.

Na sprawcę nałożono zakaz kontaktowania się z ofiarą oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Zobowiązano go również do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i środków odurzających.

